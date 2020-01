Il Paradiso delle Signore 4 continua ad appassionare i telespettatori di Rai 1. Nelle puntate in onda dal 20 al 24 gennaio, Federico prende la decisione che cambierà per sempre la sua vita. Si sottoporrà all'operazione per cercare di tornare a camminare. Se l'intervento andrà male, però, il ragazzo resterà paralizzato completamente. Silvia non è d'accordo con la scelta di Federico, ma dovrà rassegnarsi davanti alla caparbietà del figlio. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore svelano inoltre che Adelaide lascia Umberto, dove aver scoperto la sua tresca con Flavia.

La contessa non ha però intenzione di fermare la sua sete di vendetta.

Federico prende una decisione che potrebbe cambiare la sua vita

Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 4 della puntata di lunedì 20 gennaio svelano che Federico prende la decisione di operarsi, nella speranza di poter tornare a camminare. La coraggiosa scelta spaventa e, nello stesso tempo, fa sperare Silvia e Luciano. Angela invece, dopo essersi licenziata dal Circolo, chiede a Marcello di poterlo aiutare in Caffetteria, così da avere un nuovo impiego.

Non andrà bene tra Gabriella e Cosimo, che non perderanno occasione per litigare. L'ansia per l'arrivo dell'Expo si fa sentire in tutto il Paradiso. Nella puntata di martedì 21 gennaio, Angela racconta a Gabriella di aver deciso di lasciare il lavoro per cercare di togliersi dalla testa Riccardo. Ora che ha più tempo libero, potrà anche accelerare le sue ricerche per ritrovare suo figlio. Federico trova opposizione in Silvia, contraria alla sua decisione di farsi operare. Se l'intervento dovesse fallire, rimarrà paralizzato a vita.

Adelaide e Umberto si lasciano

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 gennaio de Il Paradiso delle Signore 4 raccontano che Federico, accompagnato da Roberta, andrà all'ospedale per una visita. Con loro ci saranno anche i genitori del ragazzo. Riccardo invece si offre di aiutare Angela a trovare un nuovo lavoro.

La relazione tra la contessa e il bell'Umberto arriva al capolinea. Adelaide, ferma sulle sue posizioni, lascerà la casa. Intanto Luciano si lascia travolgere dalla paura per quanto sta per succedere a Federico. Come sarà la vita di suo figlio se l'operazione andrà male?

Giovedì 23 gennaio, vedremo una puntata particolare della soap. Roberta, dopo aver fatto compagnia a Federico in ospedale, arriva al Paradiso delle Signore. Nel frattempo, Flavia informa Adelaide del fatto di voler allontanarsi da Milano, ora che sa la verità su Umberto.

Federico entra in sala operatoria

La puntata più attesa de Il Paradiso delle signore di questa settimana è quella di venerdì 24 gennaio, quando Federico entra in sala operatoria. Tutti i suoi cari si stringono intorno a lui per infondergli coraggio in un momento così delicato.

Nel frattempo, Cosimo non riesce più a nascondere la sua preoccupazione per la sua situazione famigliare, che cosa lo tormenta?