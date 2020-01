Imperdibile la puntata de Il Paradiso delle Signore in programma per giovedì 6 febbraio 2020 su Rai 1. Protagonista assoluto Marcello, che capitolerà davanti al fascino della bellissima Lorena. I due finiranno per scambiarsi un bacio appassionato. Come reagirà Roberta? Pare che la giovane donna abbia capito troppo tardi di provare qualcosa per lui.

Inoltre, nella puntata in questione, vedremo Silvia molto turbata, sebbene nessuno ne conosca il motivo. La moglie di Luciano troverà sollievo solo nella confessione con Don Saverio.

Di seguito, la trama dettagliata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: Agnese e Armando distanti

Non andranno bene le cose tra Agnese e Armando. Nonostante l'uomo abbia tentato di dare conforto e supporto ad Agnese, quest'ultima preferirà mantenere le distanze. La sera prima i due si sono trovati molto vicini durante una cena organizzata dai Cattaneo e l'imbarazzo si farà sentire.

Successivamente, Marta e Vittorio riceveranno una sorpresa gradita da Salvatore e Marcello. I due faranno un dono alla coppia per sdebitarsi dei tanti favori che hanno ricevuto.

Sarà un bel momento in cui i buoni sentimenti la faranno da padrone. I soci della Caffetteria avranno un pensiero davvero carino, ovvero regalare a Marta e Vittorio due biglietti per assistere alla grande serata del Festival di Sanremo. Nonostante Agnese tenti in tutti i modi di allontanare Armando, capirà di provare qualcosa per lui.

Il segreto di Silvia ne Il Paradiso delle Signore

Ciò che terrà i telespettatori della soap opera campionessa di ascolti Rai con il fiato sospeso sarà lo strano atteggiamento di Silvia.

La moglie di Luciano è sempre più taciturna e turbata. Federico non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di tornare a camminare, ma non sembra l'unico motivo per cui Silvia soffre terribilmente. Luciano proverà a confortarla e le chiederà di confidarsi con lui, ma non ci sarà nulla da fare.

Silvia troverà sollievo solo nella confessione con Don Saverio, al quale confiderà le sue reali preoccupazioni.

La donna infatti racconterà al prete un retroscena inaspettato: qualcosa potrebbe distruggere per sempre la sua famiglia, di cosa mai si tratterà?

Marcello e Lorena si baciano

Infine, nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 che andrà in onda giovedì 6 febbraio 2020 su Rai 1, Lorena riuscirà a far capitolare Marcello. I due si baceranno con passione. Peccato che Roberta sia nelle vicinanze e che li scopra in flagrante. La medesima sera, la giovane continuerà a ripensare alla scena e sarà piuttosto confusa. Come mai prova così tanta gelosia? Marcello, dal canto suo, potrebbe aver lasciato definitivamente da parte i suoi sentimenti verso Roberta.