Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana che sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa il 16 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che Silvia e Luciano chiederanno un consulto al dottor Faraone, mentre Angela Barbieri aiuterà Riccardo Guarnieri a risolvere i suoi problemi familiari. Infine, Armando cercherà di far da paciere tra Rocco, Agnese e Salvatore.

Il Paradiso delle Signore, puntata 16 gennaio: Silvia e Luciano chiedono parere al professore Faraone

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alla puntata in programma giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 15:40 su Rai Uno, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, a casa Cattaneo ci sarà molta preoccupazione per le condizioni di Federico, tornato in carrozzina dopo l'incidente avuto durante il servizio militare. Silvia e Luciano, infatti, non vorranno che il fratello di Marta trascorra la sua esistenza su una sedia a rotelle, tanto da voler contattare un luminare in materia.

Per questo motivo si recheranno per una consultazione presso il professore Faraone, per sapere se ci sono speranze che il loro ragazzo possa tornare a camminare. In questo frangente il ragionier Cattaneo sarà combattuto se rivelare o meno la triste verità a Federico, ma quest'ultimo lo anticiperà. Il fidanzato di Roberta, infatti, dirà ai genitori di sapere che potrebbe rimanere per sempre paralizzato agli arti inferiori.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo si confida con Angela

Nella puntata del 16 gennaio de Il Paradiso delle Signore vedremo Luciano essere vinto dai sensi di colpa, per non aver confessato subito a Federico la gravità delle sue condizione di salute, per non farlo soffrire. Nel frattempo Riccardo confiderà tutti i problemi famigliari ad Angela. Durante l'incontro la Barbieri consiglierà al Guarnieri di riappacificarsi con il padre Umberto, reo di aver mirato all'eredità di Flavia Brancia di Montalto e intrattenuto una relazione con la cognata, Adelaide di Sant'Erasmo.

La sorella di Marcello, infatti, proporrà al fratello di Marta di trasferire i fondi del grande magazzino nell'istituto bancario Guarnieri, visto le cattive condizioni finanziarie in cui versa. Di conseguenza il rampollo chiederà un confronto con Marta e Vittorio per metterli a conoscenza della proposta di Angela e, quindi, mettere fine alle ostilità con il padre.

Il Paradiso delle Signore: Armando fa da paciere tra Agnese, Rocco e Salvatore

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Agnese. Nel dettaglio, la madre di Tina reagirà con un gesto di stizza dopo aver scoperto che Rocco e Salvatore hanno svolto delle indagini su suo marito Giuseppe a sua insaputa. A risolvere l'intricata faccenda arriverà la mano provvidenziale di Armando, che metterà tutti e tre di fronte a un tavolo per chiarire la loro posizione.

Qui il Ferraris cercherà di far da intermediario, tanto da tendere una mano verso i cugini Amato, che secondo lui hanno agito in buona fede, in quanto preoccupati per lei.