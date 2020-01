Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap che ogni giorno è vista da tantissimi telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate, trasmesse nei primi mesi del 2020, rivelano che Samuel Alday si troverà in una situazione molto complicità dopo le mancate nozze con Lucia Alvarado. Nel dettaglio, il fratello di Diego continuerà a ricevere minacce dallo strozzino Jimeno Batan, tanto da decidere di scappare di Acacias 38.

Una Vita: Samuel prova a fuggire da Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, annunciano tempi duri per Samuel nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. L'ex marito di Blanca, infatti, sarà minacciato di morte da Jimeno e Filo.

Tutto inizierà nel momento in cui Lucia si rifiuterà di sposare il fratello di Diego, non appena Telmo deciderà di togliersi gli abiti sacerdotali. Tuttavia, Batan esigerà che l'Alday gli restituisca i soldi che gli ha prestato. Il giovane, a questo punto, deciderà di allontanarsi in tutta fretta da Acacias 38, acquistando i biglietti per una nave con la vendita di un oggetto a Cesareo.

Peccato, che il piano di Samuel non vada in porto, tanto che Jimeno pretenderà che sposi l'Alvarado come aveva preventivato. Di conseguenza, l'Alday correrà a casa di Celia e Felipe per tentare di riallacciare il rapporto con la figlia dei Marchesi di Valmez.

Una Vita anticipazioni: l'Alday chiede aiuto a Felipe

Le trame di Una vita, in onda nei primi mesi del 2020, rivelano che il fratello di Diego chiederà perdono a Lucia per averla trattata male sull'altare, quando aveva rifiutato di diventare sua moglie.

Tuttavia, Samuel andrà nuovamente su tutte le furie, quando l'Alvarado si rifiuterà di dargli una seconda chance, visto che ama un altro. L'Alday, a questo punto, chiederà l'aiuto di Felipe per obbligare la cugina ad assolvere ai voto nuziali. Ma ecco che l'avvocato l'Alvarez Hermoso deciderà di non mettere bocca nella storia tra sua cugina e il gioielliere, in quanto sicuro che il loro matrimonio non abbia un futuro.

Una confessione, che farà infuriare il ragazzo, che verrà cacciato dall'abitazione di Celia.

Jimeno punta un coltello alla gola del fratello di Diego

Nel frattempo, Jimeno stanco di attendere i suoi soldi e deciso ad entrare in possesso dell'appartamento di Samuel, deciderà di affrontare quest'ultimo a muso duro insieme a Filo, il giovane che aveva assassinato Fra Guillermo, il mentore di Telmo. In questo frangente, Batan esigerà che l'Alday gli restituisca tutti i soldi, tanto da arrivare a puntargli contro un coltello alla gola. Dall'altro canto, il fratello di Diego supplicherà lo strozzino di dargli ancora una settimana di tempo per recuperare tutti i soldi necessari.

Lo strozzino accetterà il compromesso? In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, sul canale del Biscione.