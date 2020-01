Gli spoiler de Il Segreto incentrati sui nuovi episodi italiani in programma nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Lola Mendana e Prudencio Ortega, l'ultima coppia nata all'interno della soap opera di Aurora Guerra. Nel dettaglio, la prima riceverà un'inaspettata proposta dalla sorella Ana, mentre il fratello di Saul (Ruben Bernal) continuerà ad essere ricattato dall'usuraio Pablo Armero.

Il Segreto: Lola chiude i rapporti con la sorella Ana

Nel corso dei nuovi episodi de Il Segreto in onda nei primi mesi del 2020, vedremo Lola (Lucia Margò) dover affrontare nuovamente il passato.

In particolare, sua sorella Ana avrà bisogno di parlare con lei. Una richiesta che metterà in ansia la giovane, che chiederà subito consiglio a Prudencio (Jose Milan) sul da farsi. All'inizio, la Mendana penserà di rifiutare l'appuntamento con la congiunta, sebbene poi cambi idea grazie all'intervento del fidanzato che gli aprirà gli occhi in merito alla faccenda.

Durante l'incontro, la donna scoprirà che sua sorella ha intenzione di vendere l'azienda di famiglia per non farla andare nelle mani di Juan Garcia Morales (Josè Navar).

A tal proposito, l'Ortega suggerirà a Lola di accettare la proposta di Ana, svelandole che l'interno borgo iberico sarà presto sommerso dalle acque per colpa di un'idea del sottosegretario. In questo modo, la coppia avrebbe un'attività da mandare avanti, qualora Puente Viejo venisse distrutto. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Mendana non vorrà procedere all'acquisto della fattoria, intenzionata a chiudere i rapporti con la sorella, rea di averle rubato il suo ex fidanzato. Una decisione che sarà appoggiata da Prudencio, nel frattempo impegnato ad organizzare il loro matrimonio.

Prudencio cede al ricatto di Pablo Armero

Stando alle anticipazioni de Il Segreto in programma prossimamente sul canale del Biscione, si apprende che il cognato di Julieta (Claudia Galan) sarà minacciato dal pericoloso Pablo.

Lo strozzino, infatti, pretenderà che l'Ortega esegua i suoi ordini alla lettera, tanto da offrire i prestiti ad un tasso stabilito da lui. Inoltre, lo obbligherà a pagare 1000 peseta al mese, se non vuole che la sua famiglia finisca nei guai. In questo modo, Prudencio sarà costretto a cedere al ricatto di Armero (Oskar Redondo). Inoltre deciderà di mantenere la bocca cucita su questa triste faccenda alla sua promessa sposa. Infine, l'uomo illuderà Lola di essersi sbarazzato finalmente del loro ricattatore. In attesa di scoprire se la coppia avrà il loro lieto fine, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, sulle reti Mediaset.