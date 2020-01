Sono sempre più travolgenti le vicende della telenovela spagnola Una vita, scritta da Aurora Guerra. La domestica Agustina (Pilar Barrera) sarà coinvolta in una situazione complicata, nelle puntate in onda in Italia prossimamente. Le anticipazioni segnalano che la donna rischierà la propria vita. In particolare la cameriera, con i suoi strani atteggiamenti, darà l'impressione di poter dare delle importanti delucidazioni sul delitto di Frate Gullermo (Quim Dotras). Agustina verrà minacciata di morte da un delinquente chiamato Filo, il presunto assassino del mentore di Telmo Martinez.

La morte di Guillermo, l’arresto di Ursula

Una protagonista femminile della soap opera Una Vita correrà un grosso pericolo, nei nuovi appuntamenti italiani. La donna in questione è Agustina, che comincerà a far capire di nascondere qualcosa, nell’istante in cui Ursula finirà in prigione con l’accusa di aver ucciso Guillermo. Quest’ultimo perderà la vita in un modo crudele, dopo aver dato dei preziosi consigli a Telmo. Il commissario Mendez, dopo aver condotto delle approfondite indagini, arresterà la Dicenta, poiché i suoi uomini durante una perquisizione in canonica, troveranno l’arma del delitto tra gli effetti personali della donna.

L’ispettore, anche se non sarà completamente certo che la responsabile del decesso del mentore del Martinez sia davvero la darklady, la metterà dietro le sbarre, soprattutto dopo aver scoperto che la vittima aveva discusso con la donna prima di morire. Il commissario Aurelio pur avendo tra le mani una prova, ma non essendo pianamente convinto della colpevolezza della detenuta, interrogherà sull’intricata faccenda Agustina, con il sospetto che abbia qualcosa da dire. Successivamente si scoprirà che la domestica ha nascosto al Mendez di aver visto un losco individuo (ovvero Filo) intento a introdursi in chiesa, il giorno in cui Guillermo è stato assassinato.

Filo minaccia di uccidere Agustina, Samuel abbandonato sull’altare

Successivamente verrà alla luce che il brutto ceffo è stato sorpreso per le strade di Acacias 38 anche da un mendicante, che purtroppo non farà in tempo a rilasciare la sua testimonianza, poiché verrà ritrovato senza vita.

Intanto Telmo, dopo aver dato una svolta alla sua esistenza togliendosi le vesti sacerdotali per amore di Lucia, farà visita spesso a Ursula, e cercherà di avere un confronto con Agustina. Quest’ultima, ancora una volta, non collaborerà con le investigazioni sul misterioso decesso di Frate Guillermo. Apparendo parecchio terrorizzata si rifiuterà di rispondere alle domande del Martinez.

La paura dell’inserviente aumenterà quando verrà aggredita da Filo, che le chiederà di non svelare nulla riguardo alla tragica fine del mentore di Telmo, se non vorrà esalare l’ultimo respiro. Nonostante ciò, gli spoiler dicono che Agustina, stufa di mentire, troverà il coraggio di confidarsi con Fabiana. Samuel nel frattempo, dopo essere stato abbandonato sull’altare da Lucia a causa del Martinez, cercherà di chiarire con la Alvarado.

Infine il minore degli Alday quando Felipe gli dirà di non poter costringere la cugina di Celia a diventare sua moglie, incontrerà il priore Espineira.