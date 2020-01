Fernanda Lessa, brasiliana e classe 1977, è stata una delle modelle più richieste tra gli anni '90 e i primi del nuovo millennio. Da venerdì 10 gennaio è diventata, ufficialmente, una concorrente del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini.

Lessa ha sfilato per i migliori marchi tra New York, Milano e Parigi ed è stata sulle copertine delle più importanti riviste di moda. La televisione italiana l'ha vista affiancare conduttori come Paolo Bonolis e Piero Chiambretti, oltre che tenere in piedi un programma tutto suo ("Oltremoda", su Rai Uno) e sopravvivere come naufraga all'Isola dei Famosi.

Da circa 16 anni è anche una DJ.

L'ingresso al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, conduttore dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip, ha fortemente voluto Fernanda Lessa nel cast. Desiderava che l'ex modella avesse l'opportunità di far vedere al pubblico la sua nuova vita: "Partecipo per mettermi alla prova". "Avevo i soldi, la fama, le copertine, ma c’era un vuoto enorme che io riempivo con l’alcol. L’uomo che mi ha salvato stranamente è un barman", ha detto la Lessa nel suo video di presentazione ed è effettivamente così: il suo attuale marito, Luca Zocchi, è un blogger e barman.

Lei si dice molto gelosa del marito e ha dichiarato: "Per l’amore di mio marito, dei mie figli, sono 400 giorni che non tocco un goccio d'alcol". Le due figliel e ha avute con l'ex compagno Davide Dileo ("Boosta" dei Subsonica).

Tra le sue caratteristiche ci sono l'irascibilità, la mania per le pulizie e la testardaggine. Si autodefinisce, inoltre, "un maschiaccio, leale e coerente, buffa e maldestra" e per il futuro spera nella conduzione di un programma di moda o di musica. Il suo ingresso ufficiale nella Casa, durante la seconda puntata, è stato un trionfo di allegria: Fernanda Lessa si è scatenata insieme a delle ballerine brasiliane sulle note di "Samba do Brasil".

Il declino di Fernanda Lessa e gli abusi

Fernanda Lessa, con il suo ingresso nella Casa del GF Vip, porterà sul piccolo schermo quelli che sono stati i suoi problemi personali negli anni del successo: "Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso mille euro al giorno per sostanze stupefacenti.

Quand’ero all’apice del successo tutti ne facevano uso", aveva dichiarato a novembre 2019 nel programma "Seconda Vita" su Real Time.

"Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino". Per lei l'ingresso nella Casa rappresenta un riscatto personale: nell'intervista di presentazione al giornale "TV Sorrisi e Canzoni" ha dichiarato che è molto competitiva, ma anche molto legata alla famiglia, e che con sé ha portato un peluche che le ricorda il marito, una lettera delle figlie e una foto della sua famiglia.