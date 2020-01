Gli spoiler di Una Vita in onda ad inizio gennaio in Spagna si soffermano su Maqueda e Mauricio Godoy, grandi protagonisti di questa dodicesima stagione della soap opera. Nel dettaglio, il capomastro rivelerà di provare dei sentimenti per la marchesa Isabel durante un incontro con Matias, mentre il nuovo sindaco dimostrerà di essere preoccupato per Marcela Del Molino, tanto da volerla aiutare.

Il Segreto: Mauricio ottiene un finanziamento da Adolfo e Tomas

Innumerevoli novità accadranno prossima settimana nello sceneggiato ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda ad inizio gennaio 2020 su Antena 3, rivelano che Adolfo rimuginerà sullo scontro avuto con Marta. Proprio quest'ultima lo accuserà di essere tale e quale alla marchesa. Poco dopo, la Solozabal si recherà da Mauricio, dove rivelerà di non essere riuscita a negoziare con i De Los Vivos. Per questo motivo, la ragazza vorrà lasciare l'incarico di consigliera comunale, sebbene il Godoy la incoraggi a rimanere. Allo stesso tempo, Adolfo darà ad Ignacio le sue dimissioni dalla fabbrica, in quanto ha deciso di tornare ad aiutare il fratello alla miniera.

Nel frattempo, Matias si congratulerà con Marta per non essersi piegata al volere del figlio di Isabel. Ma ecco che Rosa apparirà all'improvviso, accusando la sorella di aver fatto in modo che il suo fidanzato lasciasse la fabbrica.

Allo stesso tempo, Mauricio farà visita a Tomas e Adolfo, dove chiederà un finanziamento per ottenere un secondo medico a Puente Viejo. Antonita, invece, aggiornerà la marchesa del miglioramento delle condizioni di salute di Francisca e sulla verità identità di Pablo. Una conversazione, che sarà interrotta da Maqueda, il quale vorrà parlare con la sua padrona, sebbene senza riuscirci. Infine, il sindaco informerà Marta e Matias di aver ottenuto un finanziamento dai fratelli De Los Vivos.

Maqueda cotto di Isabel, il Godoy vuole aiutare Marcela

Nel corso delle puntate spagnole de Il Segreto in onda tra otto mesi su Canale 5, vedremo Marta avere un nuovo scontro con Adolfo, dove l'accuserà di aver litigato con sua sorella a causa sua.

A tal proposito, il De Los Vivos crederà che la ragazza sia ancora interessata a lui, sebbene lei gli intimi di lasciarla in pace. Più tardi, Isabel farà finta di aiutare Rosa con i preparativi delle nozze mentre si rifiuterà nuovamente di incontrare Maqueda

Allo stesso tempo, un personaggio misterioso pedinerà Marta e Pablo durante una passeggiata. Nel frattempo, Jesus si recherà in fabbrica dove riceverà le lamentale di Damian, il quale affermerà che i lavorativi stanno lavorando troppo in una situazione di pericolo. Dall'altro canto, Maqueda confesserà a Matias di non sapere come rivelare ad una donna (Isabel) di essere innamorato di lei. Per questo motivo, il locandiere gli consiglierà di seguire il suo cuore. Infine, Mauricio vedrà Marcela un po strana, tanto da volerla aiutare, se lei non rifiutasse il suo aiuto.

Cosa nasconde la Del Molino? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera tornerà martedì 7 gennaio su canale del Biscione.