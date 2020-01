Prosegue l'appuntamento con le avvincenti notizie di Beautiful, una delle soap opera più viste in tutto il mondo. Gli spoiler americani rivelano che Liam Spencer e Steffy Forrester torneranno ad essere pericolosamente vicini nel corso delle puntate trasmesse a gennaio 2020 sulla Cbs. Un riavvicinamento che spezzerà il cuore della povera Hope Logan, che arriverà a prendere una decisione spiazzante a riguardo la sua relazione con il padre di Beth.

Beautiful: Thomas minaccia Liam

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate americane trasmesse ad inizio gennaio sulla Cbs, annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante Hope e Liam (Scott Clifton).

Nel dettaglio, Thomas organizzerà un piano per dividere i genitori di Beth, grazie alla complicità dell'ignara Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Tutto avrà inizio con precisione quando il padre di Douglas scoprirà che sua sorella nutre ancora dei sentimenti per lo Spencer. A tal proposito, il Forrester e quest'ultimo avranno un duro confronto, dove voleranno parole grosse da entrambi le parti. In pratica, il figlio di Ridge accuserà il rivale di non aver fatto ancora la proposta di fidanzamento alla Logan, visto che la coppia si era lasciata in seguito allo scambio delle culle con protagonista la piccola Beth.

A tal proposito, il figlio di Bill chiederà ad Hope di diventare sua moglie. Peccato che l'uomo ponga una decisione che desterà lo stupore della fidanzata. Infine Liam informerà Steffy di essere stato minacciato da Thomas, tanto da ritenerlo ancora pericoloso per la sua incolumità.

Hope sconvolta dal riavvicinamento di Steffy e lo Spencer

Nel corso delle puntate americane di Beautiful in onda ad inizio 2020 in America, vedremo Steffy decidere di recarsi a parlare con Thomas (Matthew Atkinson) dopo aver scoperto che ha minacciato il suo ex marito. Durante l'incontro, il padre di Douglas ribalterà la situazione a suo favore, facendo leva nei sentimenti che la sorella prova per Liam. Per questo motivo, il Forrester spingerà la consanguinea ad avvicinarsi allo Spencer.

Un piano che avrà il risultato sperato, visto che la figlia di Ridge sarà scoperta da Hope (Annika Noelle) in atteggiamenti compromettenti insieme al suo fidanzato.

La Logan, a questo punto, scapperà dalla stanza, tanto da trovare rifugio nelle braccia di Brooke (Katherine Kelly Lang). A tal proposito, la madre di Beth prenderà una decisione che potrebbe portarla a cambiare per sempre il corso della sua esistenza. Thomas, invece, confiderà a Shauna Fulton di stare usando Zoe Buckingham solo per riconquistare la sua ex moglie. Ci riuscirà? In attesa di conoscere nuovi sviluppi, si ricorda che questi appuntamenti saranno in onda tra otto mesi in Italia, a causa della differenza di messa in onda con gli Stati Uniti.