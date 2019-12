La soap opera de Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori sia italiani che spagnoli, che seguono ogni giorno le gesta degli abitanti di Puente Viejo. Le trame in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio in Spagna rivelano che Tomas e Adolfo De Los Vivos scopriranno che la loro madre Isabel ha tenuto nascosta Francisca Montenegro a La Habana. Una scoperta, che desterà le preoccupazioni della serva Antonita, la quale temerà l'ira della sua padrona.

Il Segreto: Tomas soccorre Francisca priva di sensi

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020 su Antena 3, rivelano che Antonita condurrà Tomas nel padiglione de La Habana, dove troveranno Francisca priva di sensi. Il figlio della marchesa, a questo punto, deciderà di chiamare il dottor Clemente, il quale lo informerà che la Montenegro necessita di riposo e di una dieta leggera. Più tardi, il De Los Vivos si incontrerà con Adolfo ed entrambi concorderanno che Isabel ha tenuto nascosta la matrona nella tenuta per tanti mesi.

La serva, invece, noterà il veloce miglioramento delle condizioni di salute della signora, tanto da voler contattare la padrona.

Dopodiché, la Montenegro chiederà ad Antonita di conoscere quando tornerà la marchesa a Puente Viejo. Peccato, che la serva non le dia una riposta, tanto da scatenare la sua rabbia. Il dottor Clemente, invece, informerà i fratelli De Los Vivos che la matrona gode di ottima salute. A tal proposito, la moglie di Raimundo Ulloa racconterà ai due ragazzi di essere la moglie di Salvador Castro, il cugino di Isabel. Una conversione che sarà interrotta dal caposquadra Maqueda, il quale sarà aggiornato da Tomas e Adolfo sulla nuova situazione venutasi a creare in famiglia.

Ignacio vuole che Pablo ritorni in fabbrica, Antonita ha paura di Isabel

Le trame de Il Segreto in onda fino al 3 gennaio in Spagna rivelano che Ignacio chiederà a Pablo di tornare a lavorare per lui in fabbrica.

Inoltre gli comunicherà di aver intenzione di dargli il suo cognome, visto che si sente in colpa per avergli mentito per così tanto tempo. Antonita, invece, confiderà a Francisca le sue paure, riguardanti la reazione di Isabel, visto che il suo nascondiglio è venuto alla luce.

Allo stesso tempo, Marta si incontrerà con i fratelli De Los Vivos, e gli spiegherà l'idea del comune di ampliare la struttura sanitaria a Puente Viejo. A tal proposito, Adolfo accetterà di aiutare la figlia di Solozabal ed il comune, donando una cospicua somma di denaro, ad una condizione. Infine la serva confiderà alla Montenegro che se non fosse stata ritrovata priva di sensi, nessuno si sarebbe accorto di lei.