A poco più di una settimana dal ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, sul web si rincorrono le indiscrezioni sul cast, che non è ancora stato svelato completamente. Nelle ultime ore, per esempio, si vocifera con insistenza che tra i concorrenti della quarta edizione del reality ci sarebbe anche una contestata ex tronista di Uomini e Donne, la napoletana Sara Affi Fella.

Sara vicina al GF Vip dopo le bugie raccontate a U&D

Il gossip che sta impazzando in rete dal tardo pomeriggio di venerdì 3 gennaio, è destinato a far discutere: pare che un personaggio famoso che ha fatto storcere il naso a un'ampia fetta di pubblico con il suo comportamento in un'amata trasmissione Mediaset, stia per tornare sul piccolo schermo in una veste inedita.

Secondo alcune indiscrezioni, la Affi Fella sarebbe una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4, quello in partenza il prossimo 8 gennaio con la conduzione di Alfonso Signorini.

La napoletana ha esordito in televisione un paio d'anni fa a Temptation Island: terminata quell'esperienza col fidanzato dell'epoca, Nicola Panico, la giovane accettò di cercare l'anima gemella a Uomini e donne. Qualche mese dopo la scelta nei confronti di Luigi Mastroianni (e la quasi immediata rottura tra i due), l'ex compagno della ventenne rese pubbliche tutte le bugie che ha raccontato quando era tronista: i due non si erano mai lasciati, anzi continuavano ad amarsi all'insaputa della redazione e di tutti i telespettatori.

Il periodo successivo allo svelamento della verità, è stato molto difficile per Sara: è stata lei stessa a rendere pubblica la sua sofferenza in alcune interviste che ha rilasciato, nelle quali ha anche parlato dell'anoressia che ha sfiorato e del bullismo che le viene fatto tutt'ora sui social network.

Fabio Testi concorrente ufficiale

Che Sara Affi Fella potesse partecipare al Grande Fratello Vip 4, lo si è ipotizzato già qualche mese fa, quando lei ha espressamente detto che le sarebbe piaciuto entrare nella Casa più spiata d'Italia per poter dimostrare al pubblico che non è una cattiva persona come tanti pensano dopo quello che ha fatto a U&D.

Se la napoletana varcherà o no la porta rossa di Cinecittà, lo scopriremo tra una settimana, quando andrà in onda la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Chi sicuramente fa parte del cast del format Mediaset, è Fabio Testi: l'attore è appena stato ufficializzato sulla pagina Instagram del programma con un video. Notizia di oggi, infine, è che quattro "vecchie glorie" del GF si rimetteranno in gioco: loro sono Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.