Lo sceneggiato Il Segreto, a breve segnerà il ritorno di una coppia molto amata dai telespettatori. Le anticipazioni spagnole degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, dicono che Emilia Ulloa (Sandra Cervera) e Alfonso Castaneda (Fernando Coronado) torneranno in scena all'improvviso nonostante la loro latitanza, per proteggere i propri cari. Nel capitolo numero 2.154 i due coniugi si riaffacceranno nelle vicende ambientate a Puente Viejo, quando verranno a conoscenza che Fernando Mesia (Carlos Serrano) oltre ad uccidere Paco Del Molino, ha rapito Camelia, Esperanza e Beltran.

Fernando rapisce Esperanza, Beltran e Camelia, il ritorno di Emilia e Alfonso

Nelle prossime puntate de Il Segreto in onda tra qualche mese in Italia, i fans rivedranno due amati personaggi. Dagli spoiler spagnoli si evince che tutto inizierà quando Fernando oltre a porre fine all'esistenza dell’infermiera Dori Vilches, terrà sotto sequestro Irene e Raimundo, che per fortuna verranno messi in salvo da Francisca. Il Mesia continuerà ad attentare alla vita dei Castaneda, ma questa volta porterà Maria in un monastero abbandonato e le proporrà di fuggire da Puente Viejo con lui.

Dopo aver rifiutato la proposta del suo aguzzino, la figlioccia della Montenegro azionerà il detonatore di un ordigno esplosivo. A seguito della deflagrazione, il sergente Cifuentes sbaglierà a credere che il figlio del defunto Olmo sia deceduto. In effetti il malvagio psicopatico completamente fuori di sé ucciderà lo sceriffo Meliton, e porterà via dal collegio in cui si trovavano Esperanza e Beltran.

In seguito, Fernando quando tenterà anche di rapire la piccola Camelia, farà i conti con l’ira di Paco Del Molino. Purtroppo, quest’ultimo esalerà l’ultimo respiro, nel tentativo di mettere in salvo la nipote. Mentre i cittadini prenderanno parte al funerale del padre di Marcela, rimetteranno piede nella cittadina iberica Emilia e Alfonso.

Matias e Maria riabbracciano i genitori, Garcia Morales pentito

I due ex locandieri essendo ancora ricercati per aver ucciso in passato il generale Perez De Ayala, per non correre nessun rischio eviteranno di farsi vedere in pubblico. I coniugi Castaneda faranno sapere a Matias e Maria, di aver appreso ciò che ha fatto di recente il Mesia tramite Raimundo. Inoltre, la moglie di Gonzalo e il fratello, apprenderanno che loro madre ha messo al mondo la piccola Natalia. Intanto Esperanza e Beltran continueranno ad essere nelle grinfie del pericoloso Fernando. Le tragedie accadute nel quartiere per mano del Mesia apriranno gli occhi al sottosegretario Garcia Morales.

Quest’ultimo assalito dai sensi di colpa per aver capito di essere stato ingannato da Fernando, confesserà all’Ulloa di essere lo zio della defunta Maria Elena Casado de Brey. Infine, il colonnello sottolineerà al marito di Francisca di aver odiato l’intero borgo iberico, proprio a causa delle bugie che gli ha raccontato il Mesia. Sempre più furioso per essere stato preso in giro, il politico quindi si dirà disposto a dare una mano a Raimundo per liberare Esperanza e Beltran.