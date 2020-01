La famosa telenovela iberica Una vita ambientata ad Acacias 38, continua ad essere abbastanza movimentata. Negli appuntamenti italiani in programma su Canale 5 la prossima settimana sempre a partire dalle 14:10 alle ore 14:45 circa, Telmo Martinez a seguito dell'arrivo di Frate Guillermo in paese rinuncerà all'amore. Dopo aver riflettuto a lungo, il parroco dirà a Lucia Alvarado che la loro relazione è destinata a finire. Celia invece dopo aver avuto parecchi malesseri, apprenderà di essere in stato interessante.

Pur avendo ricevuto la lieta notizia dal medico, la Alvarez Hermoso metterà al corrente soltanto Trini e Lucia.

Ceferino e Casilda si dicono addio, Telmo delude Lucia

Gli spoiler riguardanti gli avvenimenti degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano da domenica 2 a venerdì 7 febbraio 2020, dicono che Ceferino farà una confessione del tutto inaspettata a Lolita. Quest’ultima oltre ad apprendere che il suo ex fidanzato ha baciato Casilda, scoprirà che l’uomo continua ad amare la sua defunta moglie.

Inoltre la Casado verrà a sapere anche che nemmeno la Escolano è ancora riuscita a dimenticare il consorte Martin. Per questi sopracitati motivi, la domestica degli Hildago e Ceferino si saluteranno promettendosi di ritrovarsi, quando smetteranno di pensare al passato. Nel contempo Frate Guillermo aiuterà Telmo a fare chiarezza sui suoi sentimenti, nella segretezza della confessione. Grazie ai consigli del suo mentore, il prete di Acacias 38 si prenderà del tempo per decidere se la scelta giusta sia quella di togliersi la veste sacerdotale o meno.

A gran sorpresa il Martinez comunicherà a Lucia che tra di loro non potrà esserci nessun futuro. Inoltre il rivale di Samuel per merito del supporto di Frate Guillermo, sarà determinato a non commettere più peccati. Intanto Susana e Rosina dopo essersi accorte dello strano atteggiamento di Liberto, faranno delle indagini arrivando alla verità. Purtroppo quest’ultimo rimarrà di stucco, non appena sua moglie e sua zia prenderanno parte ad un suo nuovo combattimento di boxe.

Celia confessa di essere incinta, Samuel chiede la mano della Alvarado

Il Seler spiazzato da quanto accaduto, oltre ad essere sconfitto dal suo sfidante farà i conti con delle spiacevoli conseguenze. Liberto dopo aver fatto una pessima figura, si vedrà costretto a rinunciare alla carriera di pugile. Successivamente Celia si dirà disposta ad aiutare Samuel, a riconquistare sua cugina Lucia. Nel contempo Carmen e Casilda confezioneranno degli abiti eleganti per l’imminente matrimonio di Lolita e Antonito, mentre Susana si occuperà del vestito della sposa. In seguito Ramon e la Crespo accetteranno che sia Servante ad accompagnare la Casado all’altare.

Celia confesserà a Trini e Lucia di essere in dolce attesa. Quest’ultima parecchio delusa prenderà le distanze in modo definitivo da Telmo, mentre Samuel approfitterà di una cena organizzata a casa degli Alvarez Hermoso per dichiararsi alla ricca ereditiera. Scendendo nel dettaglio il fratello di Diego coglierà l’occasione al volo, per chiedere alla Alvarado di sposarlo.