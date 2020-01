Le vicende appassionanti della telenovela Una Vita, lasciano sempre con il fiato sospeso. Gli spoiler spagnoli delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, annunciano che Telmo Martinez (Dani Tatay) e Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) daranno una svolta alla loro relazione. L’ex parroco e la figlia dei marchesi di Valmez decisi a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, troveranno finalmente il coraggio di far sapere agli abitanti di Acacias 38 di essere una coppia.

L’annuncio dell’ex parroco e della ricca ereditiera fatto tra le mura de La Deliciosa, ovviamente farà andare su tutte le furie Samuel Alday (Juan Gareda). Quest’ultimo infatti non esisterà ad esprimere tutto il suo odio nei confronti dei due fidanzati.

L’arresto di Filo, Samuel ancora ricattato da Jimeno

Negli episodi che i telespettatori italiani potranno seguire su Canale 5 tra qualche settimana, due personaggi faranno un grande passo. Le anticipazioni spagnole rivelano che tutto avrà inizio quando Telmo vorrà vendicare il decesso di Frate Guillermo, facendo arrestare il vero responsabile del delitto.

Il sacerdote quando avrà la conferma che il suo adorato mentore è stato ucciso dal criminale Filo al servizio di Jimeno Batan, non ci penserà due volte a collaborare con la polizia. Il Martinez si recherà in un locale frequentato dall’assassino, e finirà per scontrarsi fisicamente con il diretto interessato per prendere le difese di Lucia. Per fortuna Filo verrà assicurato alla giustizia, e tutti gli abitanti non potranno fare altro che festeggiare per la lieta notizia.

In seguito Telmo e la Alvarado si scambieranno un bacio, mentre Samuel farà sapere al pericoloso strozzino Jimeno di non avere i soldi necessari per poter pagare i debiti contratti con lui. A questo punto il Martinez avendo rinunciato alla sua vocazione per amore della figlia dei marchesi di Valmez, uscirà allo scoperto ma dopo aver ricevuto l’approvazione degli Alvarez Hermoso.

Telmo e Lucia annunciano il loro fidanzamento, Felipe caccia il fratello di Diego

L’ex prelato approfitterà di un evento organizzato da Celia a La Deliciosa, per ufficializzare la sua storia d’amore con la Alvarado. A gran sorpresa Felipe rivolgerà le dovute scuse a tutti i presenti, specificando che sua moglie si è assentata poiché si sta prendendo cura della piccola Milagros. Il Martinez quando l’avvocato finirà il suo discorso, farà sapere agli invitati che lui e Lucia si sono fidanzati. L’annuncio di Telmo verrà accolto con gioia, tranne da Samuel che sarà ancora furioso per essere stato abbandonato all’altare dalla cugina di Celia.

Il fratello di Diego in preda alla rabbia totale non ci penserà due volte a criticare i promessi sposi scatenando l’ira di Felipe, che gli ordinerà di andarsene via. Per finire Samuel umilierà per l’ennesima volta la ricca ereditiera accusandola di essere una traditrice, quando lo caccerà in un malo modo dalla pasticceria di Inigo e Flora.