Venerdì 10 gennaio su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto, la soap iberica ideata da Aurora Guerra che appassiona ogni giorno milioni di telespettatori, pronti a seguire le vicende dei protagonisti di Puente Viejo. Le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento svelano quanto sta accadendo tra Lola e Prudencio, con quest'ultimo che deciderà di affrontare la sua amata, cercando di scoprire la verità sul suo passato. L'Ortega, dopo che donna Francisca ha insinuato che Lola possa essere un'assassina, confiderà i suoi dubbi a don Berengario, il quale spronerà l'uomo ad affrontare la Mendana.

Intanto Raimundo sarà preoccupato per Maria, sempre più soggiogata da Fernando.

Il segreto, anticipazioni: Prudencio vuole scoprire la verità su Lola

Seguendo il consiglio del parroco, Prudencio affronterà Lola, allo scopo di scoprire cosa nasconda la ragazza sul suo passato. L'uomo vorrà vederci chiaro e vorrà capire il reale rapporto tra la Mendana e donna Francisca, dopo essere venuto a conoscenza che la giovane si è recata alla Villa.

Intrighi e colpi di scena terranno compagnia ai telespettatori anche nel nuovo episodio, dove vedremo come Lola, messa alle strette da Prudencio, non riuscirà a svelare la verità sul suo passato. In attesa di scoprire come di evolverà questa vicenda, le anticipazioni rivelano che Fernando sarà riuscito nell'intento di tenere in pugno Maria, la quale sarà sempre più succube e dipendente dall'ex marito. Raimundo non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione per quanto sta accadendo alla nipote.

Don Berengario nel frattempo, durante una passeggiata, rimarrà turbato nel vedere in lontananza una giovane che gli ricorderà qualcuno del suo passato. Chi sarà la misteriosa ragazza?

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori de Il segreto anche nel nuovo appuntamento del prossimo 10 gennaio