Mercoledì 8 gennaio si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne, molto attesa dai fan del programma di Maria De Filippi dopo quanto accaduto nelle recenti puntate. Secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo delle news, Armando Incarnato ha fatto ritorno in studio dopo le accuse della settimana scorsa che lo vedevano frequentarsi con un'altra donna al di fuori della trasmissione. Il cavaliere partenopeo quindi, nella nuova registrazione, si è presentato accompagnato dalla sua ex Jeannette, in modo da chiarire quello che secondo lui è solo un equivoco.

Tra i due sembra essere finita da tempo e, quanto pubblicato dalla donna sui social, fa riferimento a qualche anno fa. La storia sembrerà non convincere Gianni. Nel frattempo per Gemma le cose non andranno per il verso giusto, dato che deciderà di chiudere anche con Marcello.

Anticipazioni registrazione 8 gennaio: Armando tenta di scagionarsi dalle accuse

L'ultima registrazione del Trono over di Uomini e donne ha riservato nuovi colpi di scena, riguardanti in particolare il cavaliere Armando Incarnato.

Come noto, il partenopeo nella scorsa registrazione ha abbandonato lo studio dopo essere stato accusato di essere fidanzato al di fuori degli studi televisivi. Le illazioni sul suo conto lo porteranno a ritornare nel programma di Maria De Filippi, questa volta accompagnato dalla ex fidanzata Jeannette, in modo da chiarire la situazione. Il cavaliere quindi, racconterà che, quanto apparso sui social, fa riferimento ad anni precedenti e che la storia con la sua ex è terminata già da tempo, così come testimoniato anche dalla donna. Si verrà a sapere inoltre che Jeannette lavora ancora nel negozio di parrucchiere di Armando e che, per tale motivo, i due sono ancora a stretto contatto.

U&D, spoiler: Gemma chiude anche con Marcello

Nonostante Incarnato tenti di scagionarsi dalle accuse, Gianni Sperti non crederà sino in fondo al racconto, soprattutto dopo che Veronica deciderà di perdonare Armando, dandogli un'altra possibilità.

L'opinionista non si capaciterà del fatto che la dama possa riprendere una conoscenza con il cavaliere, dopo gli insulti ricevuti dalla sua ex via social.

Dopo la parentesi legata ad Armando, si tornerà a parlare di Gemma Galgani la quale, come noto, dopo aver dato il benservito a Juan Luis, ha cominciato a frequentare Marcello. Quest'ultimo però, non avrà dato l'esclusiva alla dama torinese, motivo per il quale Gemma deciderà di troncare la frequentazione. Novità anche per Erik che, dopo aver chiuso con Valentina Autiero, comincerà a frequentare l'altra Valentina.

Si ricorda che, quanto avvenuto nell'ultima registrazione dell'8 gennaio, verrà trasmesso su Canale 5 nel corso delle prossime settimane quando i fan di Uomini e donne potranno seguire tutte le novità riguardanti dame e cavalieri del Trono Over.