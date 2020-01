Per questa settimana, la soap opera Il Segreto va in onda dal 7 al 10 e poi domenica 12. Le anticipazioni della puntata che vedremo venerdì 10 gennaio, su Canale 5 alle 16:10 circa, sarà incentrata su Lola e Prudencio. I due, purtroppo, nell'ultimo periodo hanno avuto delle pesanti discussioni poiché Francisca Montenegro ha svelato al giovane alcuni segreti del passato della sua ex informatrice.

Quanto appreso da Prudencio lo lascerà senza parole, al punto che deciderà di chiedere un confronto diretto con la sua compagna per capire se quanto rivelato dalla dark lady sia vero oppure no.

Inoltre, Maria continuerà a sottoporsi alle cure dell'infermiera Dori, le quali si riveleranno sempre più stancanti.

Anticipazioni Il Segreto puntata 10 gennaio: Prudencio decide di affrontare Lola

Le anticipazioni della puntata di venerdì 10 gennaio de Il Segreto rivelano che Lola e Prudencio saranno ai ferri corti. La giovane Mendana ha deciso, finalmente, si opporsi a Donna Francisca e di smettere di essere una sua informatrice. Per vendicarsi, però, la dark lady di Puente Viejo ha giocato d'astuzia ed ha rivelato al fidanzato della giovane alcuni segreti sul suo passato e sulla morte di suo padre.

Allo scopo di vederci chiaro, il ragazzo deciderà di affrontare la fanciulla. Nel corso dell'episodio in questione Prudencio apprenderà che Lola sia stata alla villa, per questo si dirà deciso ad affrontarla in modo da capire in che rapporti è con la Montenegro.

Durante il dibattito, Prudencio arriverà a fare alla sua interlocutrice una domanda alquanto precisa, ovvero, le chiederà esplicitamente se è un'assassina. Dinanzi tale quesito, però, la Mendana non saprà come rispondere al suo amato, per tale ragione deciderà di andare via lasciando il ragazzo pieno di dubbi e domande.

L'infermiera Dori continua a sottoporre Maria alle devastanti terapie di riabilitazione

Questo, però, non sarà l'unico segreto scottante che animerà la puntata del 10 gennaio della soap opera ideata da Aurora Guerra.

Fernando, infatti, sarà sempre più deciso a tenere stretta a sé Maria, per tale ragione le ha affidato un'infermiera che ha il compito di prendersi cura di lei. In realtà, l'infermiera Dori Vilches è stata plagiata dal Mesia e dovrà fingere di non riuscire a migliorare le condizioni di salute della Castaneda.

Per questo motivo, Maria continuerà a sottoporsi alle sue estenuanti e difficoltose terapie ma non riuscirà a vedere nessun tipo di miglioramento. La situazione, ovviamente, le genererà molto malcontento, allo stesso tempo, però, vedrà in Fernando l'unico alleato in questo momento così delicato per lei.