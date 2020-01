Martedì 14 gennaio su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto, la soap ambientata a Puente Viejo che, ogni pomeriggio, tiene incollati al televisore milioni di telespettatori.

Le anticipazioni sul nuovo appuntamento, svelano che Carmelo, dopo aver rischiato di morire, riuscirà a riprendersi grazie alle cure di Irene e Severo, che lo accudiranno a casa loro. Il Leal però, avrà ancora ricordi confusi riguardo alla dinamica del suo ferimento, per buona pace di Fernando, il quale potrà continuare la sua messinscena.

Il Mesia infatti, sarà riuscito a far ricadere la colpa degli attentati su Esteban Fraile, anche se Raimundo nutrirà ancora forti sospetti su Fernando, arrivando per questo, a scontrarsi anche con Maria. Intanto Puente Viejo si appresta ad assistere all'inaugurazione della nuova diga.

Carmelo continua la convalescenza a casa di Severo

Finalmente arrivano buone notizie in merito a Carmelo Leal il quale, dopo aver rischiato di morire durante lo scontro con Esteban Fraile, avrà ripreso conoscenza e sarà stato dichiarato fuori pericolo.

Il sindaco di Puente Viejo farà quindi ritorno a casa e verrà accudito da Severo e Irene. Nonostante le gravi ferite riportate, la convalescenza proseguirà nel migliore dei modi, tanto che Carmelo sembrerà riprendersi in fretta.

Puntata del 14 gennaio: Carmelo non ricorda quanto avvenuto con Esteban

Da quanto si apprende, il Leal avrà ancora ricordi confusi su quanto avvenuto e non saprà spiegare come siano andati i fatti durante il suo incontro con il sindaco di Belmonte. Tutto ciò non potrà che far piacere a Fernando il quale, in questo modo, vedrà salva la sua versione dei fatti. Il Mesia intanto, avrà il totale appoggio di Maria, la quale sarà ormai plagiata dall'ex marito.

La Castaneda, dopo aver saputo che Raimundo nutre dei sospetti su Fernando circa gli attentati, si scontrerà con il nonno, prendendo le difese del Mesia.

Intanto, a Puente Viejo, tutti gli abitanti saranno in agitazione per l'imminente inaugurazione del nuovo bacino idrico e che dovrebbe portare prosperità alla popolazione. Gli spoiler rivelano che le cose, per gli abitanti del paesino iberico, non andranno come sperato e per loro sarà in serbo un'amara sorpresa, che verrà svelata nelle prossime puntate.

In attesa di scoprire cosa succederà a Puente Viejo ed ai suoi abitanti, si ricorda che il nuovo episodio de Il segreto, andrà in onda il prossimo 14 gennaio, a partire dalle 16:30 circa su Canale 5. Per chi si fosse perso qualche puntata, esse sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.