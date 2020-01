Martedì 14 gennaio su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Una vita, la soap ambientata ad Acacias che appassiona tutti i pomeriggi milioni di telespettatori. Il nuovo appuntamento sarà incentrato sulla guarigione di Celia e Felipe i quali, grazie alle premurose cure di Padre Telmo, avranno superato la fase critica dell'epidemia e potranno tornare a breve alla vita di tutti i giorni. La lieta notizia sarà accolta con gioia da tutto il quartiere e vedrà il parroco festeggiato come un eroe.

Anche Lucia mostrerà tutta la sua gratitudine al Martinez, suscitando la gelosia di Samuel.

Acacias festeggia Telmo per aver salvato gli Alvarez Hermozo

Dopo giorni di apprensione in cui si è temuto il peggio, giungeranno buone notizie su Celia e Felipe. I due, infatti, grazie al medicinale somministrato loro da padre Telmo, cominceranno a migliorare tanto che verranno dichiarati fuori pericolo. Lucia sarà tal settimo cielo, dopo giorni passati nella disperazione ed in cui ha seriamente temuto di perdere i suoi cugini.

Tutto il quartiere tirerà un sospiro di sollievo tanto che donna Susana penserà di organizzare una merenda a 'La Deliciosa' per ringraziare il sacerdote per quanto fatto.

Spoiler del 14 gennaio: Lucia ringrazia con affetto Telmo, Samuel geloso

Come noto, padre Martinez ha messo a repentaglio la proprio vita pur di aiutare Celia e Felipe i quali, tra poco, potranno tornare ad una vita normale. Lucia dovrà attendere ancora qualche ora prima di poterli riabbracciare e, nel frattempo, si presenterà alla merenda organizzata da Susana in onore di Padre Telmo, visto da tutti come un eroe per quanto fatto per gli Alvarez Hermozo. La Alvarado sarà grata al sacerdote e non riuscirà a nascondere la sua riconoscenza salutandolo con affetto al suo arrivo a 'La deliciosa'. L'atteggiamento di Lucia con padre Telmo manderà su tutte le furie Samuel, il quale sarà geloso del riavvicinamento tra i due.

Lucia sembrerà non riuscire a mascherare i suoi sentimenti e, solo nel prosieguo delle puntate, si scoprirà come si evolverà il rapporto tra lei e il parroco. Intanto Inigo non riuscirà a convincere Flora circa la provenienza del denaro trovato dalla ragazza in pasticceria ma, nonostante questo, non rinuncerà a scommettere sugli incontri di boxe.

Il nuovo appuntamento del 14 gennaio porterà che con sé buone notizie per gli Alvarez Hermozo e per Lucia. In attesa di scoprire altre novità sugli abitanti di Acacias 38, si ricorda che la soap iberica va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato a partire dalle 14:10 su Canale 5, mentre per coloro i quali si fossero persi qualche puntata, queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.