L'avventura di Salvo Veneziano nella Casa del Grande Fratello Vip 4 potrebbe presto terminare: a causa di alcuni commenti gravissimi che il siciliano ha fatto su Elisa De Panicis, tra i quali 'Merita due schiaffi', gran parte dei telespettatori sta infatti chiedendo la sua immediata squalifica. Anche Federica Panicucci, durante la puntata odierna di Mattino 5, ha definito "disgustoso e intollerabile" quello che è accaduto ieri nel reality.

Salvo rischia grosso: il pubblico chiede che venga squalificato

Dopo aver sparato a zero su Serena Enardu qualche giorno fa, domenica 12 gennaio Salvo Veneziano si è reso protagonista di un altro episodio che sta facendo tanto discutere. Chiacchierando con i compagni nel privé (la zona della Casa in cui gli ex concorrenti vivono in attesa del parere del pubblico), il siciliano ha commentato in modo offensivo e denigratorio l'inquilina Elisa De Panicis.

Dopo aver conosciuto tutti i ragazzi del cast grazie al party che la produzione del GF Vip ha organizzato sabato scorso, il pizzaiolo si è lasciato andare a parole davvero gravi sull'influencer e sul suo abbigliamento a suo parere troppo osé, molte delle quali irripetibili perché urtano la sensibilità dei più.

"Fossi stato single, c'era quella piccolina lì tutta trasparente. Quella merita due schiaffi", ha tuonato Salvo tra le risate di tutti i presenti. "È da scannarla", ha aggiunto l'uomo, prima di usare termini ancora più forti da poter essere riportati (ma che sono comunque udibili nel video che tutti i siti di Gossip stanno condividendo su questa brutta vicenda).

Inutile dire che chiunque abbia ascoltato le dichiarazioni sopra le righe di Veneziano, ora stia protestando in modo veemente per attirare l'attenzione degli addetti ai lavori. La richiesta che stanno facendo migliaia di spettatori del Grande Fratello è che il concorrente sia punito severamente per quello che ha detto. Tra le richieste più frequenti c'è quella che Salvo sia squalificato già nel corso della puntata che andrà in onda mercoledì prossimo, senza passare dal televoto che lo vede attualmente contro Patrick Ray Pugliese.

Le parole della Panicucci a Mattino 5: 'Lo trovo disgustoso'

Una delle prime trasmissioni ad aver affrontato lo spinoso argomento delle dichiarazioni spiazzanti di Salvo è stata Mattino 5. Nel corso della diretta di lunedì 13 gennaio, Federica Panicucci ha prima mandato in onda il video nel quale Veneziano offende e denigra Elisa per l'abbigliamento a suo parere troppo succinto che sfoggiava, poi ha tuonato: "Mi fa orrore". "Trovo terribile quello che dice e che gli altri ridano. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è intollerabile", ha concluso la presentatrice Mediaset.