Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto e riguardanti ciò che andrà in onda il prossimo 16 gennaio, quando i telespettatori vedranno un faccia a faccia tra Fernando Mesia e donna Francisca.

In particolare, l'uomo si lamenterà con la Matrona per essere sempre sospettato di essere il responsabile di tutti i crimini avvenuti in paese. Il Mesia dunque, cercherà un po' di fiducia da parte della Montenegro dato che, ha dimostrato nel tempo, di essere cambiato. Ma sarà proprio così?

Intanto, a Puente Viejo, tutti i paesani saranno elettrizzati per l'imminente inaugurazione della diga. Isaac ed Elsa invece, progetteranno il loro matrimonio.

Anticipazioni Il segreto: faccia a faccia tra Fernando e donna Francisca

Intrighi e colpi di scena terranno desta l'attenzione dei fan de Il segreto anche nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio, quando continuerà il doppio gioco di Fernando il quale, dopo aver fatto ricadere la colpa degli attentati su Esteban Fraile, si sentirà al sicuro.

Per tale motivo, appoggiato da Maria, andrà a far visita a donna Francisca.

Alla Villa il Mesia si troverà faccia a faccia con la Matrona e si lamenterà di come lei e Raimundo, continuino a non fidarsi di lui, nonostante abbia fatto di tutto per dimostrare loro di essere cambiato.

Il segreto: la Montenegro non si fida di Mesia

Uno scontro, quello tra il Mesia e la Montenegro che terrà i telespettatori con il fiato sospeso, curiosi di conoscere gli sviluppi del loro faccia a faccia. Donna Francisca continuerà a nutrire seri dubbi sull'ex marito di Maria, nonostante gli sia riconoscente per quanto sta facendo per la sua figloccia. A Puente Viejo intanto, mancherà poco all'inaugurazione del nuovo bacino idrico, che i paesani attendono con ansia, nella speranza che l'opera possa portare prosperità per tutti. Da quanto si apprende, grazie alle prossime anticipazioni, gli abitanti del paesino iberico avranno una brutta sorpresa.

Se Fernando avrà manifestato il suo disappunto alla Montenegro, per Carmelo le cose sembreranno volgere al meglio, tanto che sembrerà recuperare in fretta dopo aver rischiato di morire e, lo farà, grazie alle premurose cure di Severo e Irene. Maria intanto, intensificherà gli esercizi, convinta di poter tornare a camminare in breve tempo.

Questo è molto altro nella nuova puntata de Il segreto in onda il 16 gennaio su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa, nella quale i fan potranno seguire gli sviluppi riguardanti il doppio gioco di Fernando. Per rivedere invece gli episodi già andati in onda, questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove si troveranno anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.