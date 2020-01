Nuovo appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore 4 che andrà in onda anche domani, mercoledì 15 gennaio, con una puntata inedita e che si preannuncia ricca di colpi di scena. Federico chiederà ai suoi genitori di portarlo al Paradiso per poter salutare i suoi amici del cuore, mentre Ludovica si scaglierà duramente contro Adelaide.

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 15 gennaio: Federico chiedereà di tornare dagli amici

Le anticipazioni su questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa mercoledì pomeriggio su Rai 1, rivelano che Luciano e Silvia saranno a dir poco disperati per le condizioni di salute in cui si trova il figlio Federico.

Il ragazzo, infatti, dopo una rovinosa caduta dovrà dire addio per sempre alla possibilità di camminare: i medici sostengono che Federico resterà a vita su una sedia a rotelle e, quindi, che non ci sia alcun rimedio.

Una situazione drammatica per il ragazzo ma anche per i genitori, i quali dovranno fare i conti anche con una richiesta da parte di Federico. Gli spoiler della puntata di mercoledì, infatti, rivelano che il giovane Cattaneo chiederà alla mamma e al papà di riportarlo nuovamente al Paradiso, perché vorrà vedere e salutare i suoi amici.

E alla fine Luciano e Silvia accontenteranno la sua richiesta e lo riporteranno al Paradiso dove Marcello, per la prima volta, si troverà 'faccia a faccia' con il suo rivale. L'incontro tra Federico e Marcello avverrà sotto gli occhi di Roberta, decisamente preoccupata e timorosa che potesse succedere qualcosa tra i due.

Ludovica si scaglierà contro Adelaide

Occhi puntati poi su Adelaide, la quale ha deciso di portare a termine la sua vendetta nei confronti di Umberto e lo ha fatto riuscendolo a colpire in quello che è il suo 'tallone d'Achille', vale a dire il denaro. Un piano studiato nei minimi dettagli quello di Adelaide, la quale in questo modo ha 'attentato' anche alle finanze della bella Flavia, che aveva affidato il suo ingente patrimonio economico proprio ad Umberto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 15 gennaio, inoltre, rivelano che Ludovica si scaglierà duramente contro Adelaide, accusandola di aver messo in cattiva luce sua mamma.

Proprio per tale motivo, la giovane Ludovica vorrebbe che la donna ponesse delle scuse nei confronti di sua madre, ma la Di Sant'Erasmo non avrà alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e soprattutto di darla per vinta alla sua rivale. In questo nuovo episodio, inoltre, Vittorio chiederà a Marta e Riccardo di essere più disponibili e propensi nei confronti del padre, provando così a tendergli la mano e a capirne le sue debolezze.