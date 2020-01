Le anticipazioni de "Il Segreto", la nota soap opera spagnola in onda su Canale 5 ed ambientata a Puente Viejo, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio svelano non poche novità. Fra queste, i sospetti di Irene verso Fernando, la felicità di Isaac ed Elsa in procinto di sposarsi e l'inaugurazione della nuova diga del paesino. "Il Segreto" è trasmesso ogni giorno su Canale 5 a partire dalle ore 16:10 circa. Gli episodi della soap possono essere rivisti in streaming su Mediaset Play nella sezione dedicata.

Irene sospetta di Fernando Mesia

Matias si trova casualmente ad ascoltare una conversazione tra il Leal e il Santacruz e dal discorso intuisce che i due hanno in mente un piano illecito. Venuto a conoscenza di ciò, raggiunge immediatamente Irene per metterla al corrente dell'imminente pericolo. Quest'ultima, dopo avere consultato Raimundo, confida a donna Francisca i sospetti che nutre nei confronti di Fernando Mesia, l'unico ad aver beneficiato delle disgrazie successe di recente a Puente Viejo.

Anche se molto scettica, donna Francisca non sottovaluta quando dettole dalla Campuzano. Intanto, Carmelo, dopo essere stato ferito da Esteban, a sua volta ucciso dal Mesia, necessita di continua assistenza, ragion per cui Irene e Severo si prendono con pazienza cura di lui soddisfacendo ogni sua necessità. Fra l'altro, il sindaco ha la memoria confusa e non ricorda con esattezza quanto accadutogli. Intanto, Maria vorrebbe aumentare le sedute della terapia, in quanto desidera guarire al più presto per riprendere a camminare e occuparsi di Beltran ed Esperanza, chiusi in collegio ormai da molto tempo.

L'inaugurazione della nuova diga a Puente Viejo

Isaac ed Elsa sono sempre più vicini e felici; sicuri entrambi di voler trascorrere la loro vita insieme, si danno da fare per organizzare il loro matrimonio.

Frattanto, donna Francisca affronta Fernando mettendolo alle strette, ma il giovane le dice di essere estraneo ai recenti avvenimenti luttuosi accaduti in paese. Inoltre, il Mesia le chiede fiducia e cerca di convincerla dicendole di essere cambiato e che l'unica sua priorità è il bene di Maria. Dal momento che sta per essere inaugurata la nuova diga, Juan Garcia Morales, il sottosegretario, informa gli abitanti del paese che Puente Viejo sarà completamente sommerso dall'acqua a causa della nuova costruzione. I residenti non accolgono bene la notizia e la maggior parte di essi si trova in serie difficoltà, in quanto non sa dove trovare rifugio.