Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 13 a domenica 19 gennaio Il Segreto riserverà ai telespettatori italiani alcuni colpi di scena nelle vicende che hanno come protagonista il perfido Fernando. Sembra che il Mesìa sia riuscito ad ingannare tutti addossando sul sindaco di Belmonte, Esteban Fraile, tutta la responsabilità degli eventi drammatici accaduti a Puente Viejo, dall'attentato a villa Montenegro all'omicidio di Adela Arellano. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, mentre Fernando penserà di essere ormai insospettabile, Carmelo otterrà un campione della scrittura del Mesìa per confrontarlo con il biglietto in cui Fraile ha rivelato i suoi misfatti poichè sospetta che sia stato Fernando a scrivere la confessione.

Intanto Don Berengario rivelerà a tutti di essere il padre di Esther, mentre Isaac ed Elsa finalmente felici comunicheranno al paese la loro partenza. Bisogna precisare che la programmazione de Il Segreto, a partire dal 9 gennaio, subirà una piccola variazione d'orario spostandosi alle 16:20 per fare spazio al day-time del reality 'Grande Fratello Vip'.

Trame de Il Segreto: puntate in onda dal 13 al 19 gennaio 2020

Trame caratterizzate da vicende inaspettate, rivelazioni e drammi attenderanno i telespettatori de Il Segreto nelle puntate in onda dal 13 al 19 gennaio 2020.

Le anticipazioni rivelano che, dopo il ferimento la morte di Fraile e la testimonianza di Carmelo, il sergente Cifuentes archivierà il caso dichiarando la colpevolezza del sindaco di Belmonte. Quest'ultimo infatti è stato ritrovato con in tasca un biglietto in cui confessava i crimini commessi a Puente Viejo. Nel frattempo il colonnello del Ministero degli Interni Juan Garcia Morales giungerà nella piccola cittadina per annunciare l'imminente inaugurazione della diga aggiungendo che Puente Viejo sarà ben presto inondata e spazzata via dall'acqua. Insospettiti dal comportamento di Garcia Morales, Severo e Carmelo inizieranno ad indagare.

Il Segreto, puntate dal 13 al 19 gennaio: trame

Secondo le anticipazioni sulle trame, nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse da lunedì 13 a domenica 19 gennaio, Maria continuerà ad eseguire gli esercizi a cui Dori Vilches la sottopone, mentre Fernando si presenterà a villa Montenegro per affrontare Raimundo e Francisca che, secondo l'astuto Mesìa, lo accusano immotivatamente, non concedendogli mai la loro fiducia.

Le indagini di Carmelo e Severo arriveranno ad un punto cruciale quando il Leal, dubbioso nei confronti di Fernando, andrà da lui e, mentre il Mesìa sarà distratto, gli ruberà una pagina di quaderno scritta con la sua calligrafia per poterla far analizzare da un esperto. Il foglio verrà consegnato ad Irene perchè, con l'aiuto di Anacleto, trovi un grafologo che confronti il biglietto di Fraile con la pagina scritta da Fernando. Intanto Isaac ed Elsa organizzeranno un festa dopo il matrimonio in cui annunceranno agli amici la loro partenza perchè possano sia occuparsi degli affari della giovane sia godersi la luna di miele. Nel frattempo don Berengario mostrerà di essere molto turbato dopo aver visto una giovane somigliante ad una donna che ha fatto parte del suo passato. La ragazza si presenterà a casa sua e gli dirà di essere sua figlia Esther, avuta da una certa Marina.

Il sacerdote deciderà di dichiarare pubblicamente che la giovane è sua figlia. Intanto Irene otterrà il risultato dell’esame grafologico. Cosa confermerà?