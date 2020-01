Paulo Dybala, negli ultimi mesi, sta trascinando la Juventus a suon di gol e di prestazioni di altissimo livello. Il numero 10 juventino, la scorsa estate, sembrava ad un passo dall’addio al club bianconero, ma ha 'puntato i piedi', deciso di rimanere a Torino. La sua scelta è stata ripagata e, con il cambio di allenatore, ha ritrovato la vena perduta. Con Maurizio Sarri in panchina, Paulo Dybala si è ripreso il suo posto nella Juve e adesso è uno degli intoccabili. Ma la Joya ha un segreto speciale che lo aiuta a rendere al meglio anche in campo: si tratta della sua compagna, la cantante argentina Oriana Sabatini.

Il giocatore della Juventus e la sua bellissima fidanzata si sono conosciuti nel 2017 al concerto di Ariana Grande e, come rivela il settimane "Chi",oggi sono una delle coppie più amate dal web e in due hanno quasi raggiunto i 40 milioni di followers. Infatti, Paulo Dybala vanta 35 milioni di seguaci mentre i fan della sua fidanzata sono quasi 4 milioni. Oriana è nipote dell'ex tennista Gabriela Sabatini che tra gli anni '80 e '90 fu celebre non solo per il suo indubbio talento, ma anche per la sua bellezza.

I 'Dybatini' sono amatissimi dal popolo del web

Paulo Dybala è popolarissimo grazie alle sue grandi doti calcistiche ed è uno dei calciatori più amati dal popolo juventino. Ma numero 10 della Juventus è molto conosciuto anche per la sua storia d'amore con Oriana Sabatini. Dybala è felice accanto alla sua compagna e lei per stargli vicino è spesso a Torino. Oriana Sabatini trascorre le sue giornate torinesi tra mille impegni visto che ama fare pilates e, quando il compagno è alla Continassa per allenarsi, lei lo aspetta a casa dove scrive canzoni e suona il pianoforte. Ma non solo: Oriana Sabatini ama cucinare e spesso prepara delle belle sorprese al suo Paulo. Infatti, quando il numero 10 juventino ha compiuto gli anni, la cantante gli ha organizzato una festa a sorpresa con tanto di torta e palloncini bianconeri.

Oriana Sabatini ha poi condiviso su Instagram le immagini del party che ha preparato per la Joya. La coppia è popolarissima anche in Sudamerica dove vengono definiti i "Dybatini".

Oriana, parla il padre: 'Finché lei è felice va tutto bene'

Quando Oriana Sabatini ha conosciuto Paulo Dybala non sapeva chi fosse e così ha chiesto lumi a suo padre. Quest'ultimo ovviamente gli ha spiegato che il ragazzo è un noto calciatore. Proprio pochi giorni fa, il papà di Oriana Sabatini, il signor Osvaldo, in una trasmissione televisiva, ha parlato della relazione tra la figlia e Paulo Dybala: "Quando ho incontrato Paulo gli ho detto “Non ti conosco molto”. Ci ho parlato per alcune ore, lo vedo come una brava persona. Finché Oriana è felice, tutto va bene. Chiacchieriamo, tutto va bene. Ma se Oriana non è felice, tutto marcisce", ha detto Osvaldo Sabatini.