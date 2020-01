Negli episodi iberici attuali di Una vita, i telespettatori hanno assistito all'uscita di scena di una delle figure storiche della serie televisiva. Si tratta di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), che all'improvviso è morta per mano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e del falso Santiago Becerra (Aleix Melé) senza aver potuto portare al termine la sua vendetta. Prima di esalare l’ultimo respiro, però l’ex governante ha messo in guardia Felipe dalla sua promessa sposa. In particolare, la madre di Blanca ha fatto sapere all'avvocato, che il figlio che Genoveva porta in grembo non è suo.

Felipe difende Genoveva, il timore della Dicenta

C’è stata una grande svolta che ha movimentato le puntate andate in onda sull'emittente televisiva La 1 TVE dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020. Un personaggio femminile chiave dello sceneggiato per ben cinque anni ha perso la vita in un modo tragico, in mezzo alla neve. Si tratta di Ursula Dicenta, che è stata uccisa da Genoveva ed Israel, il fratello del marito della brasiliana Marcia deceduto in carcere. Tutto è iniziato quando l’ex governante ha fatto una confessione sconvolgente a Felipe, poiché gli ha rivelato di non essere il padre della creatura che porta in grembo Genoveva.

Per fortuna il vedovo di Celia ha rinunciato ad uccidere la Dicenta in un vero e proprio attacco di rabbia per difendere la Salmeron, proprio grazie all'intervento di quest’ultima. A questo punto l’ex istruttrice ha confessato il suo grosso timore al parroco di Acacias 38, ovvero di avere il presentimento di essere ad un passo dalla morte. Successivamente le parole della madre di Blanca sono risultate veritiere, dato che il falso Santiago ha rivendicato la sua paternità alla Salmeron.

La morte di Ursula, l’Alvarez Hermoso comincia a dubitare della Salmeron

Nello specifico Israel in procinto di recarsi a Cuba con Marcia ha ricattato Genoveva, dicendole di volere dei soldi non appena gli ha confermato che il bambino che aspetta è il suo. Infatti è venuto alla luce che l’ex alleata di Ursula si è fatta mettere incinta dal finto Santiago, soltanto per diventare la moglie di Felipe.

Ed è proprio per impedire all'ex governante di smascherarla, che Genoveva ha deciso di fare fuori la sua rivale con l’aiuto di Israel. La Dicenta dopo aver tentato di uccidere la promessa sposa dell'Alvarez Hermoso con un coltello ha ricevuto tre colpi d’arma da fuoco da Santiago, che ha agito alle sue spalle. Prima di essere ritrovata distesa in una pozza di sangue, Ursula ha lanciato una maledizione alla sua acerrima nemica. Gli spoiler dei capitoli iberici che il pubblico potrà vedere questa settimana in corso, cioè dal 7 al 10 gennaio 2020, svelano che l’avvertimento della defunta Ursula non farà stare tranquillo Felipe. Quest’ultimo infatti comincerà a dubitare di Genoveva, credendo addirittura che potrebbe essere l’assassina della Dicenta. Ovviamente i fans italiani potranno vedere questi avvenimenti dopo aver atteso circa un anno, a causa della differenza di trasmissione tra quella nostrana e spagnola.