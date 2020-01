Nuovo appuntamento incentrato sulle anticipazioni della telenovela Il Segreto. Negli appuntamenti italiani in programma prossimamente, una new entry si prenderà gioco di Don Berengario (Miguel Uribe). Si tratta di Esther Soto (Patricia Delgado), che dopo essersi conquistata la fiducia del parroco di Puente Viejo per il fatto di essere sua figlia, mostrerà le sue reali intenzioni. A scoprire che la giovane è interessata agli averi del collega di Don Anselmo, sarà la madre della diretta interessata, cioè Marina (Ana Lopez Segovia), che entrerà in scena dopo essere stata dichiarata morta.

Quest’ultima dopo aver nutrito dei sospetti sulla figlia, capirà che vuole portare sull’orlo della rovina l’uomo con il quale l’ha concepita. La nuova arrivata scoprirà la grande trappola del suo stesso sangue nel capitolo numero 2.148, nell’istante in cui Don Berengario le dirà che Esther gli ha detto di aver bisogno di molti soldi.

Arriva la Soto a Puente Viejo, il parroco apprende il decesso della sua ex fiamma

Nelle puntate che il pubblico italiano avrà la possibilità di guardare nel corso delle prime settimane del 2020, Don Berengario farà i conti con il suo passato.

Il parroco di Puente Viejo farà la conoscenza di una giovane chiamata Esther Soto, che darà una svolta alla sua vita. Il collega di Don Anselmo apprenderà che la ragazza appena arrivata in paese è sua figlia, nata dalla relazione che ebbe con Marina quando era ancora in seminario. Quest’ultima stando al racconto del prelato fece perdere le sue tracce senza nemmeno salutarlo, quando lui era sul punto di intraprendere la sua vocazione. Proprio per via dell’improvviso addio della sua amata, il sacerdote decise di lasciare indietro i momenti vissuti con la stessa. Sin dal primo momento Esther si legherà molto al padre, al tal punto di arrivare a fargli una confessione sconcertante. La fanciulla farà sapere a Don Berengario di avere un grosso debito da saldare, precisamente ben 500.000 pesetas.

Inoltre la Soto racconterà una menzogna abbastanza grave al genitore, visto che gli farà credere che sua madre Marina ha perso la vita prematuramente a causa di un devastante nubifragio avvenuto in Turchia in cui vivevano da qualche tempo.

Marina contro Esther, Don Berengario disposto a saldare il debito della figlia

La bugia di Esther verrà alla luce, quando si troverà faccia a faccia con la madre Marina che metterà piede nel quartiere iberico senza nessun preavviso. La giovane da una parte lascerà intendere a Don Berengario di essere rimasta senza parole per via dell’apparizione della donna che l’ha messa al mondo, mentre i telespettatori scopriranno l’ennesimo inganno della Soto. Emergerà che in realtà fu la ragazza a recarsi in Turchia da sola, per inscenare il falso decesso della madre.

A questo punto il rapporto tra Marina e la figlia entrerà in crisi, visto che quest’ultima verrà accusata dalla madre di aver rintracciato il parroco soltanto per truffarlo, per il fatto che appartiene ad una famiglia benestante. Successivamente Don Berengario sceglierà di essere sincero con la sua ex fiamma, dato che le dirà di essere disposto ad estinguere il debito contratto da lei ed Esther. La forestiera all’oscuro del sopracitato problema economico, riunirà tutti i tasselli del puzzle e rimarrà sempre più delusa dalla figlia. In poche parole, Marina non farà fatica a capire che Esther è approdata in Spagna per impossessarsi del denaro del padre.