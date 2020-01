Nel corso dei primi mesi del 2020, nelle puntate italiane ci sarà il ritorno di fiamma e il tanto atteso lieto fine per una coppia molto amata dai telespettatori de Il Segreto. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleón), che si congederà dal pubblico dopo aver portato al termine la sua vendetta. La figlia di Emilia e Alfonso porrà fine all’esistenza di Fernando Mesia (Carlos Serrano), quando il malvagio uomo raderà al suolo Puente Viejo. La madre di Esperanza su tutte le furie per aver appreso di non aver mai perso l’uso delle sue gambe, non esiterà a sparare diversi colpi di pistola contro il suo ex marito facendolo morire sul colpo.

Dopo essersi sbarazzata in modo definitivo di colui che si è presa gioco di lei per tenerla legata a sé, senza avere nessun rimpianto Maria tornerà a Cuba dal consorte Gonzalo Castro (Jordi Coll).

La morte di Dori, Fernando confessa tutti i suoi crimini a Maria

Una grande svolta rivoluzionerà le trame della soap opera iberica, nei nuovi appuntamenti italiani. Negli episodi che il pubblico iberico ha visto su Antena 3 lo scorso settembre 2019, e che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente ci sarà la morte di Fernando.

Quest’ultimo perderà la vita per mano di Maria, quando la stessa lo smaschererà. La figlia di Emilia e Alfonso a seguito del decesso della sua infermiera Dori Vilches che verrà uccisa dal Mesia, verrà a conoscenza di essere stata vittima di una grossa menzogna. In particolare la Castaneda scoprirà che il figlio del defunto Olmo l’ha fatta ingannare sulle sue reali condizioni di salute, per averla tutta per sé. La sorella di Matias si renderà conto di saper stare in equilibrio, nel momento in cui Fernando si dirà disposto a morire con lei in un monastero abbandonato se non ricambierà il suo amore. In seguito precisamente quando il Mesia distruggerà l’intero quartiere con un devastante incendio, Maria troverà il coraggio per affrontare il suo ex marito una volta per tutte. La figlioccia di Francisca sapendo che Esperanza e Beltran si trovano al sicuro, e avendo recuperato le proprie capacità motorie del tutto, ucciderà il Mesia con la sua arma da fuoco.

Quest’ultimo prima di esalare l’ultimo respiro sotto lo sguardo della donna che non ha mai smesso di amare, in preda al delirio totale confesserà tutti i delitti commessi. Nel contempo Raimundo, Emilia, e Alfonso, temeranno il peggio dopo aver appreso che la dimora della Montenegro è sul punto di essere divorata dalle fiamme.

Il Mesia perde la vita, la Castaneda si ricongiunge con il marito Gonzalo

Fernando rivelerà alla moglie di Gonzalo di aver corrotto il luminare tedesco Carrillo per farle dare una falsa diagnosi sulla sua paralisi, e che la distruzione di Puente Viejo è opera sua. Sempre durante il duro confronto che avrà luogo tra le mura de La Casona, Il malvagio Mesia ammetterà a Maria di essere il responsabile della morte di Maria Elena, e della maestra Adela. Sarà proprio dopo aver terminato di ammettere le sue orrende malefatte, che il figlio del defunto Olmo morirà ricevendo vari spari in pieno petto.

Mentre il corpo senza vita di Fernando brucerà insieme alla villa di Francisca, la Castaneda prenderà una decisione del tutto inaspettata. La madre di Esperanza dopo aver riabbracciato Emilia e Alfonso che rimetteranno piede nella cittadina iberica al fine di proteggere i propri cari, affermerà di voler dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Gonzalo. Ebbene sì la figlioccia della Montenegro acquisterà un biglietto per Cuba, con l’intenzione di ricongiungersi con il marito. Prima di ricominciare una nuova vita con la sua dolce metà e i bambini, Maria si fermerà per qualche giorno a Parigi con i suoi genitori.