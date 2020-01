Non smette di sorprendere la soap opera spagnola Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Arrivano degli spoiler clamorosi dalla penisola iberica riguardanti una darklady che ha caratterizzato per ben quattro anni le trame della serie televisiva ambientata ad Acacias 38. Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) ha trovato l’avversario in grado di sconfiggerla. A determinare la tragica fine della madre di Blanca è stata Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che per riuscire nel suo intento si è servita della complicità del suo amante Israel (Alex Melè).

Quest’ultimo si è rivelato essere il gemello del defunto marito di Marcia (Trisha Fernandez), colei che continua a far battere il cuore di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Genoveva e Israel hanno ucciso Ursula nel capitolo trasmesso in Spagna nell’ultimo giorno dell’anno.

Ursula mette in guardia Felipe, la vendetta di Genoveva

Nell'episodio iberico della telenovela che i telespettatori hanno avuto modo di vedere sull’emittente televisiva La 1 TVE martedì 31 dicembre 2019 c’è stata un’importante svolta che ha segnato l’uscita di scena di uno storico personaggio femminile.

Si tratta di Ursula che, dopo aver giocato con il fuoco, ha perso la vita per mano di Genoveva e Israel, il gemello del defunto marito di Marcia. Tutto ha avuto inizio quando la Dicenta ha fatto capire alla Salmeron e al cognato della brasiliana di essere disposta a far venire a galla la loro relazione segreta. Inoltre l’ex governante ha cercato di far aprire gli occhi a Felipe comunicandogli che il padre del figlio che aspetta Genoveva in realtà è Santiago, colui che finge di essere il consorte di Marcia. Successivamente la vedova del Bryce, decisa a convolare a nozze con l’Alvarez Hermoso a tutti i costi, ha attuato una terribile vendetta contro Ursula per non essere smascherata facendola recare in un luogo colmo di neve.

La Dicenta lancia una maledizione alla Salmeron prima di morire

Nel frattempo i telespettatori spagnoli hanno avuto la conferma che l’uomo approdato ad Acacias 38, dichiarando di essere sposato con Marcia, non era altro che Israel.

Non appena si è trovata faccia a faccia con la sua ex complice, la madre di Blanca ha ricevuto tre colpi di arma fuoco alle spalle dal falso Santiago proprio quando era intenzionata a sbarazzarsi di Genoveva con un coltello. A questo punto tramite un breve flashback sono apparse tutte le scene passate con protagonista Ursula che per la precisione ha abbandonato lo sceneggiato in modo definitivo dopo 1.105 episodi. Prima di esalare l’ultimo respiro e di essere ritrovata in una pozza di sangue, la Dicenta ha lanciato una maledizione alla Salmeron. Infine è necessario specificare ai fan italiani che dovranno attendere ancora per molto per poter seguire questi avvenimenti, probabilmente un anno, per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola.