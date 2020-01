Dopo alcuni giorni di silenzio Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati attivi sui rispettivi profili social, dove hanno pubblicato alcune immagini e video del loro Capodanno insieme, scacciando di fatto le voci di crisi che circolavano negli ultimi giorni. Da quanto emerge, la coppia ha festeggiato insieme l'arrivo del nuovo anno, mostrandosi felici, sorridenti e più innamorati che mai. Sembra dunque che, la coppia, abbia messo da parte tutti i dissapori e le divergenze che li avevano allontanati in passato e che ora siano pronti a costruire qualcosa di importante insieme.

Ida e Riccardo innamorati e felici a Capodanno

Quando Ida e Riccardo avevano deciso di lasciare insieme Uomini e donne, in molti avevano dubitato sul prosieguo della loro relazione, vista l'incompatibilità caratteriale mostrata nel corso della loro partecipazione al programma di Maria De Filippi. Al contrario di quanto tutti potessero pensare invece, Guarnieri e la Platano stanno vivendo la loro storia d'amore con serenità e sembra che tra loro proceda tutto a gonfie vele. A testimoniarlo, anche alcuni filmati postati da entrambi sui loro profili social ed in cui appaiono innamorati e felici mentre festeggiano il Capodanno a Taranto.

Al dito della Platano, il famoso anello di Riccardo, segno che per la coppia potrebbero esserci presto i fiori d'arancio. Come noto, Ida aveva rifiutato la proposta di matrimonio fatta da Riccardo in trasmissione, salvo poi cambiare idea. Riccardo questa volta, è stato paziente e ha chiesto la mano della sua amata una seconda volta in privato, ricevendo una risposta affermativa.

U&D, smentita la crisi tra Ida e Riccardo: l'amore prosegue a gonfie vele

Tra fuochi d'artificio e tanto amore dunque, Ida e Riccardo proseguono la loro relazione al di fuori delle telecamere, dimostrando ai loro detrattori che il sentimento nato all'interno di Uomini e donne, non è un fuoco di paglia. Quanto pubblicato sui social inoltre, smentisce le voci che li volevano in crisi sotto le feste natalizie. In attesa che Maria de Filippi li ospiti tra qualche tempo al Trono over, per far conoscere ai fan il prosieguo della vicenda, gli spoiler sulle ultime registrazioni del trono Over svelano che, nelle prossime puntate, vi saranno clamorosi colpi di scena.

Da quanto si apprende infatti, a partire dal prossimo 7 gennaio, i fan del programma potranno assistere all'addio di Juan Luis, costretto dalla stessa conduttrice a lasciare il dating show. Si ricorda inoltre che su Witty tv, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse curiosità riguardanti i partecipanti di Uomini e donne.