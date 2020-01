Nelle prossime puntate di Una vita, precisamente quelle che andranno in onda dal 13 al 19 gennaio su Canale 5, Lucia arriverà alla verità in merito all'identità della donna del ritratto. Felice per la sua scoperta, chiamerà Telmo, che tuttavia preferirà non andare a casa sua. La Alvarado però non si perderà d'animo e sarà lei stessa a raggiungere il Martinez.

Nel frattempo, Samuel leggerà il rapporto di Rogelio in merito al passato di Telmo, rimanendo colpito da un dettaglio interessante. Certo di mettere fuori gioco il rivale in amore, l'Alday organizzerà in fretta e furia un viaggio.

Telmo decide di allontanarsi da Lucia dopo gli ultimi eventi

Lucia, capendo di non poter vivere tranquillamente il suo rapporto con Telmo, ha accettato di sposare Samuel. Il Martinez così, preferirà prendersi un po' di tempo per riflettere sul suo futuro ad Acacias. Avendo paura di soffrire, il religioso mediterà di lasciare il quartierino iberico e di rifarsi una vita lontano da esso. Nel mentre, Trini e Fabiana continueranno a fare in modo che Casilda e Ceferino restino da soli, in modo che scatti il fatidico bacio, l'unico modo perché Lolita sia libera di sposare il suo Antonito senza impedimenti.

Nelle puntate di Una Vita che vedremo su Canale 5 la prossima settimana, Flora si confiderà con Leonor, dicendole di essere preoccupata per le insistenze di Jordi Barò. La Hidalgo le consiglierà di stare lontano da lui e di non dargli modo di restare da sola con lei in cioccolateria.

Jordi spaventa Flora

Non sarà facile per Flora proteggersi dalle cattive intenzioni di Jordi. Il giovane, dopo aver allontanato con una scusa Inigo, resterà da solo con lei in cioccolateria e non perderà tempo per farle delle avance, spaventandola. A salvarla sarà Liberto che, arrivato appena in tempo nel locale, metterà fuori gioco il Barò. Tutta Acacias lo acclamerà come eroe.

Samuel invece si affiderà a Rogelio per scoprire che cosa nasconde Telmo nel suo passato. Nonostante Lucia gli abbia promesso di diventare sua moglie, l'Alday non sarà sicuro che abbia dimenticato davvero il Martinez.

Della stessa idea sarà Celia, che parlerà a cuore aperto con sua cugina. Stando alle anticipazioni della soap opera Una Vita, Samuel intuirà che nelle carte di Rogelio potrebbe esserci la soluzione per incastrare il suo rivale Telmo. In fretta e furia, l'ex gioielliere organizzerà un viaggio del quale non metterà al corrente nessuno.

Lucia e Telmo non riescono a resistersi

Finalmente, Lucia riuscirà a capire chi è la donna del ritratto. Entusiasta, chiamerà subito Telmo per metterla al corrente della sua scoperta. Il Martinez però non andrà da lei, mantenendo il proposito di starle lontano. Al contrario, la Alvarado si precipiterà da lui. L'attrazione sarà fortissima e i due non riusciranno a stare così distanti come si erano promessi.