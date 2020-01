Le trame de Il Segreto annunciano nuovi momenti di tensione nelle puntate italiane che saranno trasmesse nei primi mesi del 2020 su Canale 5. Nel dettaglio, Fernando Mesia si renderà protagonista di un gesto diabolico ai danni di Raimundo Ulloa e Irene Campuzano. Nel dettaglio, il diabolico figlio di Olmo arriverà a sequestrare la giornalista e il marito di Francisca in una casupola abbandonata dopo aver capito di essere stato smascherato da Carmelo Leal.

Il Segreto: le indagini di Raimundo e Irene

Dalle anticipazioni de Il Segreto, in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5 si apprende che Carmelo verrà gravemente ferito dal sindaco di Belmonte e suo rivale, grazie ad una rivelazione del figlio di Olmo. In seguito, quest'ultimo approfitterà dello svenimento di Leal per sbarazzarsi di Fraile. Poi nasconderà una lettera nella tasca di quest'ultimo, in cui si auto-accusa della morte di Maria Elena Casado De Brey e quella di Adela Arellano (Ruth Llopis).

Intanto, Raimundo e Irene continueranno le loro indagini, in quanto non pienamente convinti delle responsabilità avute dal Mesia nei lutti, che avevano scosso Puente Viejo. Ma ecco che il sindaco, una volta ripresosi dall'incidente, si recherà a La Habana, dove ruberà un foglio dell'agenda di Fernando per compararlo con quello trovato nelle tasche di Fraile.

Carmelo certo della colpevolezza di Fernando

Nel corso delle nuove puntate italiane de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5, vedremo Carmelo (Raul Pena) non avere più alcun dubbio sulla colpevolezza del diabolico Fernando nell'omicidio di Maria Elena e Adela, tanto da mettere in guardia subito Francisca (Maria Bouzas) e Severo (Chico Garcia). Una verità, che manderà su tutte le furie la Montenegro, che si metterà d'accordo con Leal e il Santacruz per fargliela pagare.

Peccato, che il piano non vada per il verso giusto.

In pratica, il sindaco e il marito di Irene inviteranno il Mesia in una casupola lontano da Puente Viejo, facendogli credere di avere intenzione di uccidere la matrona durante una falsa riunione, organizzata da Juan Garcia Morales.

Il Mesia sequestra l'Ulloa e la Campuzano

Dall'altro canto, Irene e Raimundo, ignari del piano dei loro congiunti, si recheranno nella casupola abbandonata, non sapendo di essere seguiti da Fernando, il quale capirà di essere stato smascherato. Ovviamente, il Mesia non starà con le mani in mano e senza pensarci troppo, tenterà di far fuori l'Ulloa e la Campuzano sequestrandoli nello stesso edificio dopo aver posto fine alla vita di Dori Vilches qualche ora prima. Il marito di Francisca e la giornalista riusciranno a salvarsi?

In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è trasmessa da lunedì al venerdì sul canale del Biscione.