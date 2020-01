Le anticipazioni spagnole di Una vita continuano a regalare emozioni ai telespettatori della soap opera in onda su Canale 5. Nelle prossime puntate, Lucia sarà costretta a mantenere un triste segreto sulle sue reali condizioni di salute. Per non dare un dolore a Telmo, la Alvarado preferirà soffrire in silenzio.

Nel frattempo, Samuel si troverà sempre più in difficoltà. Sommerso dai debiti e sposato con la nuova dark lady di Acacias, ovvero Genoveva, non riuscirà a frenare i suoi impulsi.

Nuove puntate Una Vita: Telmo davanti alla triste realtà

Nella nuova stagione della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, molte dinamiche cambieranno. Se Lucia sarà sposata con Eduardo, Samuel sarà il consorte di Genoveva, una donna acida e interessata solo al denaro. L'Alday non sarà riuscito a risolvere i suoi problemi finanziari e pertanto chiederà aiuto agli strozzini, che non lo lasceranno in pace. Misteriosamente, uno di essi morirà in strane circostanze.

Come narrano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Ursula diventerà una preziosa alleata di Lucia e Telmo, che non riusciranno a stare lontani l'una dall'altro nonostante la pesante presenza di Eduardo.

Fiutando il pericolo, la Dicenta cercherà di convincere il Martinez ad andarsene dal quartierino. Proprio in quell'istante, Lucia avrà una sincope in mezzo alla strada. A soccorrerla saranno la Dicenta e Telmo, che intuiranno immediatamente la gravità della situazione.

Lucia ha una malattia al cuore

Dopo il malore, Lucia verrà visitata dal medico e costretta a letto. Telmo, preoccupato, si recherà a casa dell'amata per sincerarsi delle sue condizioni di salute. A presentarsi alla porta sarà Eduardo, che ordinerà all'ex religioso di non farsi più vedere e di lasciare in pace sua moglie. Ne seguirà una colluttazione tra i due uomini, che verrà vista dal povero Mateo.

Lucia, dopo essersi ripresa, confiderà ad Ursula le sue preoccupazioni. Tra le lacrime, le dirà di aver paura di morire lasciando Mateo nelle mani del perfido Eduardo.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ursula rifletterà dopo il dialogo avuto con la Alvarado e così rintraccerà Telmo. La Dicenta lo pregherà di non andarsene da Acacias e di combattere per il suo amore. Il Martinez, non potendo nemmeno immaginare quali siano le reali condizioni di salute di Lucia, accetterà i consigli di Ursula. Nel frattempo, il comportamento di Samuel si farà sempre più inquietante. L'Alday, insieme alla moglie Genoveva, chiederà un prestito a tutti i vicini, ma nessuno lo vorrà aiutare. Pieno d'ira, prometterà di vendicarsi e, insieme all'arcigna moglie, maledirà l'intero quartierino.