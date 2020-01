È ancora un enigma la presunta sparizione di Luigi Mario Favoloso, ex compagno di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello, di cui si sono perse le tracce dal 29 dicembre scorso, giorno in cui l'uomo è scomparso improvvisamente da Torre Del Greco. I familiari di Favoloso hanno raccontato che l'uomo ha trascorso le vacanze di Natale nella sua città, insieme ai suoi cari e non ha mostrato evidenti segni di malessere. Secondo molti, l'allontanamento di Luigi sarebbe volontario e non causato da qualche altro episodio particolare.

La madre dell'uomo, intanto, ha sporto denuncia presso la polizia e si è presentata in alcune trasmissioni televisive per smentire le prime voci sulla vicenda e per poter avere maggiore visibilità, utile a ritrovare suo figlio.

Il legale della Moric pubblica un comunicato su Instagram

L'avvocato di Nina Moric, a seguito della presunta scomparsa di Luigi Favoloso, ha pubblicato sul noto social network Instagram un comunicato, nel quale la Moric ha voluto puntualizzare di evitare di associare il suo nome alla recente vicenda riguardante Favoloso.

Inoltre, il legale ha precisato nella comunicazione il fatto che la donna non voglia essere menzionata ogniqualvolta si parli dell'ipotetico allontanamento dell'uomo, soprattutto perché ha già precisato di essere all'oscuro di qualsiasi particolare che possa aiutare a scoprire la verità.

La madre di Luigi Favoloso ha poi smentito le voci riguardanti un ipotetico "tentato suicidio" da parte dell'uomo in seguito ad una lite con la Moric, ma ha dichiarato di essere al corrente di una lite alquanto pesante avvenuta tra la donna e suo figlio. In seguito, la madre di Favoloso non ha voluto parlare alle telecamere di "Chi l'ha visto", trasmissione che sta trattando il caso del giovane.

Secondo Sorge 'Luigi Favoloso sta bene'

Il noto fotografo Maurizio Sorge, ospite del programma televisivo "Mattino Cinque" condotto da Federica Panicucci, ha dichiarato alcune novità riguardanti l'allontanamento improvviso di Luigi Favoloso, ormai scomparso da 13 giorni.

Secondo Sorge, Favoloso non si troverebbe in pericolo, bensì a casa di un suo amico che noleggia automobili a Milano o a Napoli.

Il fotografo ha precisato che la notizia gli è stata rivelata da alcune fonti molto vicine alla Moric e di essere certo che l'uomo si trovi al sicuro, ma di non sapere il luogo esatto in cui si trova il giovane. Durante la trasmissione, Federica Panicucci ha voluto lanciare un messaggio a Favoloso: qualora le dichiarazioni di Maurizio Sorge fossero vere, ha esortato il ragazzo a farsi vivo il prima possibile, perlomeno con sua madre.