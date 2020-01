Colpi di scena in arrivo nei prossimi appuntamenti spagnoli della telenovela Il Segreto. Dagli spoiler dei capitoli in programmazione nella penisola iberica la prossima settimana, si evince che Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) confesserà un suo timore in grado di poter cambiare la sua vita. In pratica la moglie di Matias Castaneda farà sapere al sindaco Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di poter essere incinta. Intanto la malvagia Eulalia Castro (Charo Zapardiel) pianificherà il rapimento di Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

In particolare, la zia del defunto Salvador vorrà attuare la sua vendetta, quando apprenderà dal suo tenente Campuzano che la sua acerrima nemica è uscita allo scoperto.

Marcela pensa di essere in dolce attesa, Eulalia vuole rapire Francisca

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna dal 13 al 17 gennaio 2020, Mauricio incoraggerà Marcela quando gli dirà di temere di essere incinta, dicendole che si tratta di una grande notizia. Rosa ribadirà ad Adolfo che sua madre è meravigliosa, invece Ignacio ordinerà a Pablo di cercare alcuni pezzi di ricambio nella compagnia di Damian.

La tensione tra Adolfo e Marta verrà interrotta dall'arrivo di Maqueda, mentre invece Carolina tramite una lettera racconterà alla madre il suo amore impossibile con Pablo. Allo stesso tempo quest’ultimo dopo essersi accorto di essere stato seguito da qualcuno, si presenterà a La Casona e rivedrà una sua conoscenza. In seguito, Maqueda incontrerà la marchesa Isabel, e cercherà di trasmetterle il suo affetto e scoprire la ragione del suo viaggio: quest’ultima ricorderà al suo capomastro di non dovergli dare nessuna spiegazione. Francisca dopo aver indossato il suo vestito migliore, passeggerà per le strade del paese al fianco della marchesa facendo rimanere scioccati i vicini, soprattutto Dolores.

La Montenegro quando Marcela e Matias le faranno sapere che Raimundo è alla sua ricerca, affermerà che rimarrà a casa di Isabel e li ringrazierà per averle fatto avere notizie da suo marito.

Allo stesso tempo la storica dark lady verrà osservata da Campuzano, il tenente di Eulalia Castro. La Del Molino oltre a dire a Mauricio che la sua gravidanza è stata un falso allarme, lo metterà al corrente del ritorno di Francisca. A questo punto il sindaco si presenterà all'Avana per vedere la sua ex padrona. Dopo aver appreso tramite la Campuzano che la Montenegro ha lasciato il suo nascondiglio, Eulalia sarà intenzionata a rapirla per portare al termine la sua vendetta. Il Godoy rimarrà sorpreso dal rifiuto della moglie dell’Ulloa, quando Antonita gli dirà che non può riceverlo. Pablo informerà Ignacio dell’inaspettato arrivo di un suo compagno di caserma a Puente Viejo, dicendogli che lo pedinava da vari giorni per assicurarsi che non fosse in pericolo. Nonostante ciò, sarà orgoglioso per la generosità del figlio quando gli dirà di aver dato i suoi risparmi all'ex collega: tuttavia, il Solozabal chiederà al capitano Huertas di rafforzare la sicurezza della sua dimora.

Il Godoy deluso dalla Montenegro, Tomas e Alicia complici

Successivamente Carolina si recherà in fabbrica per accertarsi che Pablo stia bene, mentre Rosa si arrabbierà quando Marta non crederà che Isabel sia una brava donna. Dopo aver riflettuto a lungo, Carolina sarà decisa ad impedire che arrivi a destinazione la missiva che ha scritto a sua madre, così da metterla al corrente della sua storia d’amore con Pablo. Rosa non appena scoprirà che Manuela conserva tutte le lettere che ha inviato a sua madre, le chiederà delle spiegazioni. Mauricio sarà convinto che Francisca sia influenzata da Isabel.

Quest’ultima intanto ricorderà alla Montenegro di essere chiara su ciò che vuole dire al suo ex capomastro. Il Solozabal impedirà alla governante Manuela di rispondere a Rosa, che intanto si sfogherà con Adolfo dicendogli di avere paura di poter ereditare la follia di sua madre. A questo punto Ignacio deciderà di spiegare le sue ragioni alle figlie su ciò che è accaduto a loro madre.

Mauricio condividerà con Marcela e Matias la sua delusione per il rifiuto di Francisca. Il Solozabal dirà alle sue figlie che donna Begona oltre ad aver contratto un'epidemia, venne anche sorpresa da Manuela intenta ad attaccare Carolina con delle forbici.

Nel frattempo, il capitano Huertas dirà a Mauricio che a breve ci saranno diversi scioperi. Rosa comunicherà ad Ignacio che la marchesa Isabel vuole parlargli, mentre Marcela si renderà conto di aver bisogno di tempo per tornare a fidarsi di Matias, nonostante le assicurerà che l’incontro con Alicia è stato casuale. Tomas farà riflettere Adolfo sul futuro con Rosa, invece Francisca riceverà finalmente la visita di Mauricio. La matrona quando il suo ex capomastro si dirà disposto ad essere al suo servizio, giustificherà la sua distanza da Raimundo affermando di dover accettare le regole della marchesa.

Il sindaco inviterà Marta a riconsiderare le sue dimissioni, quando si mostrerà parecchio delusa da lui. Infine, Isabel ricorderà ad Inigo che non potrà mai renderla felice, e gli sottolineerà che i suoi bisogni non sono gli stessi.