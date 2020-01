Ci sono novità sulla scomparsa di Luigi Favoloso. L'ex concorrente del Grande Fratello che ha fatto perdere le sue tracce il 29 dicembre scorso sarebbe stato avvistato su un treno diretto a Milano. La segnalazione è giunta alla redazione di Pomeriggio 5 durante la puntata trasmessa ieri, 7 gennaio.

L'uomo ha raccontato di averlo visto su un treno Napoli-Milano: pare che avesse con sé alcuni bagagli e un telefono cellulare, e sarebbe sceso alla fermata di Rogoredo. La persona in questione ha anche inviato una foto che mostra un giovane molto simile a Favoloso con indosso un giubbotto argentato, un cappello in testa e degli occhiali da vista.

Contattata dal programma di Barbara d'Urso, la madre dell'imprenditore napoletano ha riconosciuto il suo giubbino.

Inoltre, sempre nel corso della trasmissione pomeridiana di Canale 5, è arrivata un'altra segnalazione in base alla quale pare che il 32enne sia stato visto sempre nella città meneghina, nei pressi di Via Fatebenefratelli. Ovviamente, soprattutto quest'ultima indicazione è ancora tutta da verificare.

La notizia ha fatto immediatamente il giro della rete

Il primo a diffondere la notizia della misteriosa scomparsa di Luigi Favoloso è stato Alex Fiumara, paparazzo ed amico del 32enne, il quale lunedì sera ha pubblicato un post su Facebook in cui ha invitato tutti coloro che dovessero avere delle informazioni utili a contattarlo su Messenger.

Successivamente, anche alcuni ex coinquilini dell'imprenditore campano ai tempi del Grande Fratello hanno lanciato degli appelli sui rispettivi profili social. Tra questi, si segnalano in particolare Alberto Mezzetti, Angelo Sanzio e Veronica Satti.

Nina Moric ha dei dubbi sul mistero di Luigi Favoloso

Di tutt'altro avviso è, invece, l'opinione di Nina Moric. Quest'ultima su Instagram ha messo in dubbio la veridicità della scomparsa dell'ex fidanzato, sospettando che possa trattarsi di un allontanamento volontario per generare un po' di attenzione intorno al personaggio.

"Volevo ricordare che l'amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene... per me questo si chiama egoismo". Queste le parole pubblicate dall'ex modella croata sul social network.

Dopo le affermazioni della Moric, in molti stanno cominciando ad avere dei dubbi sull'intera vicenda. Al momento, l'unica certezza risiede nelle dichiarazioni della madre di Luigi Favoloso, la quale ha ricordato che il figlio prima di sparire il 29 dicembre era piuttosto depresso e le aveva confessato di voler stare per un po' di tempo da solo.

Chi è Luigi Favoloso: concorrente del GF nel 2018

Luigi Favoloso, classe 1988, è originario di Torre del Greco. Ha vissuto parecchi anni in Svezia prima di trasferirsi a Milano dove ha lavorato come modello. Nel 2014, proprio nell'ambiente della moda ha conosciuto Nina Moric, con la quale ha avuto una storia abbastanza travagliata conclusasi qualche mese fa.

È salito alla ribalta nazionale con la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2018, dal quale è stato espulso dopo aver indossato una t-shirt recante una scritta sessista nei confronti della giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli.