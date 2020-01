Nel salotto di Pomeriggio Cinque giovedì 9 gennaio 2020, Giovanni Conversano è tornato ad attaccare Serena Enardu. L'imprenditore pugliese ha accusato la sua ex fidanzata, di essere pronta a tutto pur di ottenere un po' di visibilità. Inoltre, il giovane ha svelato un aneddoto legato al periodo in cui formavano una coppia.

Giovanni Conversano e Serena Enardu in passato sono stati fidanzati, i due si erano conosciuti a Uomini e Donne. Dopo un periodo vissuto a gonfie vele, l'idillio d'amore ebbe una rottura brusca.

Dopo anni di silenzi, da quando la cagliaritana ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip con il suo compagno Pago, è tornato a farsi vivo Conversano. In più di un'occasione l'ex tronista del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha lanciato delle frecciatine al veleno contro Serena.

Le parole di Conversano su Serena

L’astio di Giovanni Conversano verso la sua ex fidanzata, nasce proprio dalla brusca rottura tra i due. I due infatti, non si sono affatto lasciati nel migliore dei modi.

Dopo che la 40enne sarda ha chiesto di entrare al Grande Fratello Vip 4, per avere un ulteriore confronto con Pago, il pugliese ha espresso un giudizio piuttosto negativo.

Nel salotto di Barbara D’Urso, Conversano ha detto chiaramente, che secondo lui, Serena sta usando il suo ex per finire di nuovo sotto i riflettori: “So dove vuole andare a parare”. A quel punto è intervenuto il direttore di Novella 2000. Roberto Alessi ha bacchettato l’ospite di Pomeriggio Cinque, invitandolo a non trattare male una donna, soprattutto dopo che i due hanno avuto una storia d’amore. Anche la conduttrice Mediaset ha cercato di capire come mai, Giovanni Conversano fosse così agguerrito verso la Enardu. Allora, il diretto interessato ha spiegato, che in passato Serena lo ha sempre dipinto come un mostro: “Io negli anni ho fatto fatica a ripulire la mia immagine”.

Conversano chiede di parlare con Pago

Il 9 gennaio 2020 nel salotto di Pomeriggio Cinque, Giovanni Conversano ha fatto una richiesta alla redazione del Grande Fratello Vip 4. L’ex calciatore ha chiesto di poter entrare nella Casa, qualora Serena Enardu entrasse, per avere un confronto con lei e con Pago. L’imprenditore in questo modo potrebbe chiudere una volta per tutte le questioni in sospeso con la sua ex fidanzata. Inoltre, l’uomo ha speso delle belle parole verso Pacifico Settembre: “Pago è una vittima, è un ragazzo straordinario. Vorrei parlargli per aprirgli gli occhi.” Infine, Conversano si è detto convinto che la Enardu ami il suo ex, solo perché momentaneamente impegnato nel reality-show di Canale 5: “Se Pago uscirà dalla Casa, lei si dimenticherà di lui”.