La Serie TV New Amsterdam torna con una seconda stagione, che si annuncia ricca di colpi di scena con protagonista l'attore americano Ryan Eggold. Gli spoiler della prima puntata in programma martedì 14 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Max Goodwin sarà chiamato ad affrontare le conseguenze del drammatico incidente che hanno visto coinvolte Giorgia e le dottoresse Helen e Lauren.

New Amsterdam, puntata 14 gennaio: Max e Luna impegnati a trovare una nuova normalità

Le anticipazioni di New Amsterdam 2 riguardanti la prima puntata, si soffermano sulle conseguenze del grave incidente accaduto durante il finale della prima stagione.

Scendendo nel dettaglio, i telespettatori assisteranno ad salto temporale di ben tre mesi, dove si scoprirà tramite l'utilizzo di molti flashback chi tra Giorgia e Helen perderà la vita. A tal proposito, Max si impegnerà a trovare una nuova normalità dopo la nascita della primogenita Luna, avvenuta in circostanze drammatiche. Nel frattempo, il dottor Kapoor temerà il passare del tempo, mentre Iggy avrà intenzione di cambiare la sua vita dopo aver pensato ad una brillante idea. Dall'altro canto, una stagista imbranata creerà dei grattacapi a Reynolds.

Ma non saranno gli unici colpi di scena, in quanto nella puntata di martedì 14 gennaio 2020 in prima visione su Canale 5, vedremo Max gettarsi a capofitto nel lavoro del suo ospedale di New York. Goodwin, infatti, avrà intenzione di valutare il suo staff tramite un censimento. Inoltre, ci saranno dei guai per per il dottor Reynolds, mentre la dottoressa Castro (Ana Villafañe), una nuova oncologa, estenderà le sue cure ai pazienti malati di tumore ricoverati presso il più antico ospedale degli Stati Uniti.

Dora si licenzia, Goodwin litiga con il consiglio di amministrazione

La trama della prima puntata di New Amsterdam 2, in onda il 14 gennaio 2020, rivela che Max dovrà trovare una nuova assistenza. L'uomo, infatti, scoprirà che Dora si è licenziata dalla sua occupazione per cimentarsi in una nuova avventura lavorativa.

Inoltre, il dottor Goodwin si scaglierà contro il consiglio di amministrazione a causa di una loro decisione. Nel frattempo, Iggy (Tyler Labine) studierà per capire le cause di una strana malattia, che ha messo a repentaglio tutti i dipendenti ospedalieri. Infine, ci saranno brutte notizie per Kappor (Anupam Kher). Cosa sconvolgerà il dottore? In attesa di saperlo, si ricorda che il secondo appuntamento è fissato per martedì 21 gennaio 2020 su Canale 5, mentre la serie tv potrà essere rivista in modalità on demand su "Mediaset Play", la piattaforma gratuita del canale del Biscione.