A circa tre settimane dall'inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, non si conoscono ancora i nomi delle dieci donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston. Oggi, 13 gennaio, il presentatore ha confermato che a co-condurre l'ultima serata con lui sarà la collega Mara Venier; domani, nel corso della prima conferenza stampa ufficiale, potrebbero essere presentate le altre "vallette" della kermesse canora.

Mara Venier alla finale del Festival: la conferma in radio

A 24 ore dal primo incontro ufficiale tra Amadeus e la stampa per presentare il cast della 70esima edizione di Sanremo, è stato reso noto il nome di una delle donne che lo affiancherà sul palco durante una delle cinque serate.

Nel corso del primo appuntamento con il nuovo programma di Radio Due che conduce da oggi, Mara Venier ha dato al padrone di casa del Festival il compito di ufficializzare la sua presenza in una delle puntate.

"Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala. Quella sera ti voglio vicino a me, non in prima fila", ha detto il presentatore per confermare la partecipazione della veneta alla kermesse canore di Rai 1.

La "zia Mara" ha accettato con grande piacere la proposta del collega (anche se era palese che i due fossero già d'accordo da tempo), e quindi ha informato il pubblico che lei sarà una delle 10 "vallette" di Amadeus al teatro Ariston, per la precisione nella serata di sabato 8 febbraio.

Le altre candidate ancora da confermare

Ad oggi, soltanto Mara Venier è stata ufficializzata nel cast di Sanremo 2020: fatta eccezione per le presenze fisse di Tiziano Ferro e Fiorello (che parteciperanno a tutte e 5 le serate), non sono ancora stati svelati i nomi delle altre 9 donne che co-condurranno la manifestazione di Rai 1.

Stando ai rumors che si rincorrono in rete a ridosso della prima conferenza stampa del Festival (che si terrà nella tarda mattinata di domani, 14 gennaio), ad affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston potrebbero essere: la giornalista Diletta Leotta, la presentatrice Antonella Clerici, la modella Francesca Sofia Novello (compagna di Valentino Rossi), la cantante Sabrina Salerno, la showgirl Elisabetta Gregoraci, Georgina Rodriguez (moglie di Cristiano Ronaldo), i volti del TG1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, l'ex miss Gessica Notaro e la discussa Rula Jebreal.

Tra circa 24 ore, quando incontrerà per la prima volta i giornalisti per ufficializzare il cast, il padrone di casa renderà noti anche i nomi di alcuni ospiti delle cinque serate della 70esima edizione di Sanremo: per ora, sarebbero confermate le partecipazioni di Mika, Zucchero e Ultimo.