La Serie TV di Don Matteo 12 torna con una nuovissima stagione che siamo sicuri terrà col fiato sospeso i fans della rete ammiraglia. La trama della prima puntata in onda il 9 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che ci saranno dei problemi tra Anna Olivieri e Marco Nardi, che metteranno in pericolo le loro imminenti nozze. Dall'altro canto, il prete sarà in gravi condizioni dopo aver indagato sua una misteriosa caccia al tesoro.

Nozze in pericolo tra Anna e Marco

Finalmente ci siamo, Terence Hill vestirà nuovamente i panni del simpatico prete arrivato alla sua dodicesima edizione.

Le anticipazioni di Don Matteo 12 riguardanti il primo episodio in onda giovedì 9 gennaio 2020 in prima visione su Rai 1, annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, fervono i preparativi delle nozze per Anna e Marco. Peccato, che qualcosa turbi il lavoro della donna, mettendo in serio pericolo lo svolgimento dell'atteso matrimonio. Nardi, infatti, si sentirà trascurato, tanto da credere in un ripensamento della fidanzata. Peccato, che quest'ultima cominci a valutare i pro e contro di una sua permanenza in città.

Intanto, ci sarà molta agitazione per la scomparsa di un bambino. La caserma e il prete, infatti, saranno impegnati per scoprire il colpevole del sequestro di Andrea, il figlio di un noto cardiochirurgo di Spoleto. In questo frangente, il Capitano Olivieri si getterà a capofitto per risolvere il drammatico caso e riportare il piccolo tra le braccia dei genitori.

Nel frattempo, un uomo lascerà delle scatoline contenenti dei soldi accompagnate da origami. Per questo motivo, tutti gli abitanti del paese umbro si cimenteranno nella caccia al tesoro per portare a casa un gruzzoletto. Purtroppo, questa iniziativa risulterà un piano diabolico per far del male al prete più amato della Tv.

Don Matteo viene ferito gravemente

Nel corso della prima puntata di Don Matteo 12, denominata "Non avrai altro Dio all'infuori di me" assisteremo ad un drammatico colpo di scena che sconvolgerà i fans della serie tv più seguita sulla tv di Stato.

Nel dettaglio, qualcuno comincerà a sospettare che il gesto generoso sia un diversivo per ferire il prete. Sospetti, che si riveleranno certezze, quando Don Matteo verrà ferito gravemente da un colpo d'arma da fuoco.

Dagli spoiler si evince che le sue condizioni appariranno talmente gravi da rischiare di morire. Un avvenimento triste, che è stato rivelato per la prima volta da Nino Frassica, ospite il 6 gennaio scorso della trasmissione ''I Soliti Ignoti'' abbinata alla Lotteria Italia. In questo frangente, l'attore che interpreta da sempre i panni del Maresciallo Cecchini ha annunciano che qualcuno sparerà al prete in bicicletta. In attesa di vedere l'appuntamento in Tv, si ricorda che la fiction è visibile in diretta streaming o in modalità on demand su "Rai Play".