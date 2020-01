Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e donne ed oggi popolare influencer, si è rifatta il seno. L'annuncio è arrivato ieri sera sul suo profilo Instagram. La ragazza mancava da qualche giorno dai social ed ha spiegato la sua assenza.

L'annuncio e il comunicato su Instagram

Nilufar compare nelle storie Instagram sorridente e serena e si scusa con i suoi followers per l'assenza nell'ultimo periodo. Dopo due anni di riflessioni si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva, per correggere un difetto che aveva al seno e che non la faceva stare bene con sé stessa.

Nilufar ha deciso di effettuare l'operazione durante questi giorni di festa, per avere al suo fianco i genitori che la aiutano e la sostengono a Napoli, sua città natale. La ragazza si augura che tutti i suoi followers possano capirla ed essere felici per lei, dal momento che lei stessa è contenta per questa decisione che ha preso. Rassicura inoltre che non c'è stato nessuno stravolgimento particolare. Avendo molto tempo libero chiede ai suoi fan di tenerle compagnia scrivendole.

La stessa operazione anche per le sue amiche influencer

Prima di Natale anche le amiche Giulia Latini ed Irene Capuano, ex corteggiatrici di Uomini e Donne, si sono sottoposte allo stesso intervento. Nilufar è stata molto vicina a Giulia, accompagnandola a Villa Stuart per l'operazione e standole accanto durante la convalescenza. I risultati ottenuti da Giulia e Irene avranno forse convinto la Addati a sottoporsi all'operazione. Le tre influencer hanno trascorso il Capodanno a Napoli insieme nei giorni precedenti l'intervento di Nilufar.

Il lavoro e l'amore

La popolare influencer, che conta ormai oltre un milione e trecentomila followers su Instagram, ha molto successo nel suo lavoro. Ultimamente è protagonista di una pubblicità in televisione, inoltre è testimonial di diversi brand di moda e trucchi.

Per quanto riguarda l'amore ci sono solo diversi rumors in rete dal mese di dicembre. Si è parlato di un riavvicinamento con Giordano Mazzocchi, il tronista di Uomini e Donne che l'aveva scelta e con il quale ha avuto una storia d'amore durata qualche mese, notizia smentita dal ragazzo prima di Natale.

Ci sono stati in seguito rumors dovuti ad una diretta Instagram della sua amica Giulia Latini, che sembravano alludere al fatto che Nilufar fosse impegnata in una relazione in questo momento, ma niente è stato mai confermato, né smentito dalla diretta interessata. Sul profilo social di Nilufar non appaiono ipotetici fidanzati, ma solo i suoi genitori e le sue amiche storiche Francesca Sebastiano, De Concilio e Abbatiello che le tengono compagnia e la sostengono durante questa convalescenza.