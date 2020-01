La puntata de Il Paradiso delle signore, di giovedì 9 gennaio, sarà particolarmente intrigante. Roberta sarà davvero molto combattuta poiché non riuscirà a lasciare Federico in un momento così delicato per lui. Allo stesso modo, però, non potrà fingere ancora a lungo di amarlo. I sospetti di Adelaide sulla relazione segreta tra Umberto e Flavia diventeranno sempre più concreti, al punto che la donna incomincerà a fare delle indagini per vederci in modo più chiaro.

L'episodio in questione, inoltre, sarà incentrato anche su Marta che, per aiutare la sua amica Clelia, si offrirà di fare la babysitter al piccolo Carletto.

Anticipazioni di giovedì 9 gennaio: Flavia e Umberto sempre più vicini

Nel corso dell'episodio di giovedì 9 gennaio de Il Paradiso delle signore vedremo Roberta stare molto vicino a Federico. La disgrazia che ha colpito il povero figlio dei Cattaneo devasterà tutti. Silvia e Luciano hanno appreso dal medico che ha in cura il suo caso che il ragazzo potrebbe non tornare a camminare mai più. Ad ogni modo, onde evitare di destabilizzarlo più di quanto non lo sia già, decideranno di nascondergli la verità.

Luciano apprezzerà moltissimo il comportamento della fidanzata del figlio, la quale farà di tutto pur di stargli accanto.

Flavia e Umberto, nel frattempo, proseguiranno con la loro relazione segreta, ma il pericolo di essere scoperti è dietro l'angolo. Adelaide, infatti, in tale episodio incomincerà ad avere dei sospetti molto forti sulla vicenda. Per tale ragione, deciderà di coinvolgere suo nipote Riccardo chiedendogli cosa sappia in merito al rapporto tra il commendatore e la Brancia.

Spoiler Paradiso delle signore: Marta fa da babysitter al piccolo Carletto

Nel frattempo, però, l’avvenente Adelaide continuerà ad essere distratta dalle avances di Achille Ravasi che, ormai, si faranno sempre più insistenti e sfacciate. Le sue attenzioni non faranno altro che allontanare ancor di più la donna da suo cognato Umberto.

Tornando alla difficile situazione che si sta vivendo in casa Cattaneo, Roberta sarà sempre più combattuta. La ragazza non saprà come comportarsi perché non vuole ferire ulteriormente i sentimenti del suo fidanzato. Ad ogni modo, ciò che prova per Marcello diventerà sempre più prepotente.

Infine, Clelia Calligaris, che ormai si è stabilita di nuovo a Milano, sarà abbastanza in pena perché non saprà a chi affidare il piccolo Carletto per qualche ora, a causa di un impegno. La sua amica Marta, allora, si offrirà di aiutarla. La giovane Guarnieri, così facendo, concilierà due cose: l'aiutare un'amica in difficoltà e l'esercitarsi nei panni di neo mamma prima che nasca il suo bambino.