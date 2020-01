Nuovi colpi di scena e straordinarie rivelazioni catalizzeranno gli episodi di Un posto al sole in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio. Tra le storyline più attese, il ricongiungimento tra Aldo Leone e la sua ex amante Beatrice e la travagliata vita sentimentale di Serena Cirillo e Filippo Sartori.

Serena Cirillo decide di partire con la piccola Irene

Le vicende sentimentali della coppia formata da Serena e Filippo continuano a catalizzare l'attenzione dei telespettatori di Un posto al sole. Gli spoiler anticipano infatti che una nuova decisione della Cirillo allontanerà ulteriormente i due giovani.

Dopo aver scoperto il tradimento consumatosi a Tenerife, la donna ha infatti scelto di non offrire una seconda possibilità al Sartori. Come se non bastasse, all'evidente malessere per la probabile fine del suo matrimonio si aggiungeranno le preoccupazioni per un nuovo inaspettato problema che colpirà la sua attività. Sarà a quel punto che Filippo farà di tutto per aiutare la moglie, ma Serena sarà irremovibile e sopraffatta dallo stress e dalle preoccupazioni deciderà di partire insieme alla piccola Irene.

Una scelta che getterà il giovane Sartori in uno stato di profonda frustrazione poiché convinto di aver perso definitivamente la sua famiglia.

Niko scopre che l'avvocato Leone è tornato con Beatrice

Se, dunque, la situazione matrimoniale tra Filippo e Serena subirà una svolta inaspettata, nuovi colpi di scena interesseranno anche la coppia formata da Aldo e Beatrice. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, l'avvocato Leone, dopo aver deciso di lasciare l'amante per prendersi cura del figlio Jacopo, avrà un ripensamento. Niko infatti scoprirà che i due giovani hanno deciso di regalarsi una seconda possibilità tornando, di fatto, insieme. L'altra storyline che verrà affrontata nella settimana che va dal 13 al 17 gennaio riguarderà la relazione tra Giulia ed il misterioso Marcello. Dopo mesi di chat, pare infatti che l'uomo si deciderà finalmente a portare la sua relazione con la Poggi ad un livello successivo ed è per questo che chiederà alla donna un inaspettato incontro.

L'appuntamento, pur nato sotto i migliori auspici, non andrà tuttavia come previsto ed una richiesta di Marcello costringerà Giulia a prendere una misteriosa decisione.

Bianca ancora terrorizzata dalla maestra Gagliardi

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, novità in vista anche per la complessa vicenda che ormai da tempo coinvolge la piccola Bianca e la maestra Gagliardi. La bambina, sopraffatta dalle preoccupazioni, continuerà ad essere terrorizzata dalla sua insegnante al punto tale da rifiutarsi di andare a scuola. Una situazione che preoccuperà parecchio i suoi genitori e spingerà Angela a richiedere l'aiuto di un insegnante privato. Infine, continuerà a tener banco la simpatica disputa tra Renato ed Otello. Una lotta senza esclusione di colpi che attirerà l'attenzione di tutti gli amici.

Raffaele, Michele, Silvia e perfino Guido interverranno infatti per cercare di far riappacificare i due uomini.