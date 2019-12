Non sono bastate le varie smentite che hanno fatto Nilufar e Giordano a mettere fine alle speranze di quei fan che ancora fanno il tifo per un loro ritorno di fiamma: tutte le volte che i due ex di Uomini e Donne vengono visti insieme, si grida al riavvicinamento sentimentale ad un anno dalla rottura. Oggi, durante una diretta che ha fatto su Instagram è stato lo stesso Mazzocchi a puntualizzare che lui e l'ex fidanzata sono in ottimi rapporti, ma che il sentimento che c'è tra loro è esclusivamente d'affetto e stima.

Nilufar e Giordano insieme per lavoro

Se di recente Nilufar e Giordano sono stati visti insieme in varie occasioni, non è perché sono tornati ad essere una coppia: è questa l'importante precisazione che è stata fatta oggi, lunedì 16 dicembre, da parte di una persona molta vicina ad entrambi.

Qualche ora fa, sulla pagina Instagram ufficiale dell'agenzia di spettacolo per la quale lavorano sia la Addati che Mazzocchi è andata in scena una diretta molto interessante: a rilasciare delle dichiarazioni che stanno facendo discutere, è stato il bel romano.

Affiancato da una delle organizzatrici del "The Hottest" (programma che va in onda sul web, con protagonisti sia ex di Uomini e donne che influencer di spicco), l'insegnante di sci ha chiacchierato con alcuni fan.

A chi ha chiesto come vanno le cose tra i due ex fidanzati (che lavorano da tempo fianco a fianco) ha risposto per prima la titolare dell'agenzia affermando: "Va bene, sono tranquilli e in ottimi rapporti. Tutto nella norma e in armonia".

Subito dopo è intervenuto Giordano per precisare: "Per quanto riguarda il mettere a tacere alcune voci, l'abbiamo appena fatto".

Insomma, i "Gilufar" non esistono più e i loro fan devono farsene una ragione: i due ragazzi si sono lasciati a gennaio scorso ed oggi riescono ad avere un legame sia affettuoso che professionale, ma che non sfocia in qualcosa di più profondo.

La smentita di Nilufar: 'Penso a me stessa'

Prima che Giordano si esponesse sui social network per negare il chiacchierato riavvicinamento con Nilufar, quest'ultima aveva rilasciato dichiarazioni piuttosto chiare a riguardo un'intervista fatta in radio.

Non più di una settimana fa, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere: "Sto lavorando tanto e penso a me stessa.

È il momento di mettere le basi per costruire un futuro con qualcuno. L'amore prima o poi arriverà".

Anche la Addati, dunque, ha smentito il ritorno di fiamma con il ragazzo che ha scelto davanti alle telecamere un paio d'anni fa, e col quale ha vissuto una relazione altalenante fino a gennaio scorso (passando per una discussa partecipazione di coppia al primo Temptation Island Vip).