Salvo Veneziano è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello VIP 4 attraverso un comunicato ufficiale emesso dalla produzione. Nei giorni scorsi il pizzaiolo si è reso protagonista di frasi altamente sessiste e offensive ai danni di Elisa De Panicis. Nel caso specifico, l'ex concorrente ha fatto delle dichiarazioni alquanto spinte e volgari sul suo aspetto fisico e sul suo modo di vestire. Commentando i suoi outfit succinti, il pizzaiolo ha detto che se fosse stato single le avrebbe "lasciato solo la pelle" addosso e che la donna meritava di essere picchiata: "Si merita due schiaffi".

Parole decisamente forti, a cui sono seguite addirittura chiare allusioni a rapporti violenti, che il pubblico da casa non ha affatto tollerato. Proprio per questa ragione, la produzione ha deciso di annullare il televoto che lo vedeva al ballottaggio con Patrick Ray Pugliese ed ha fatto in modo che il protagonista abbandonasse immediatamente la casa.

Le pesanti dichiarazioni di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis

Nel corso di alcune conversazioni con i suoi coinquilini, Salvo Veneziano si è reso protagonista di parole molto forti contro Elisa.

Il protagonista ha commentato in modo colorito il suo modo di vestire ed ha menzionato tutte le cose che le avrebbe fatto se fosse stato single. Inoltre, ha aggiunto anche: "Si meriterebbe due schiaffi", o ancora: "È proprio da scannare". A quel punto, I coinquilini gli hanno fatto notare che la ragazza avrebbe potuto essere sua figlia, ma il pizzaiolo non ha battuto ciglio ed ha continuato con le sue affermazioni molto pesanti.

Le parole su Paola Di Benedetto

Anche su Paola Di Benedetto Veneziano si è espresso con delle frasi poco carine, dicendo che si aspettava che fosse molto più alta e che in realtà non è così bella come immaginava, dal momento che lui è abituato a molto meglio. Ulteriori affermazioni irrispettose che hanno complicato la sua posizione già in bilico nella casa del Grande Fratello VIP.

Il comunicato del GF VIP: il pizzaiolo è stato squalificato dal gioco

La produzione ha convocato i concorrenti ed ha fatto leggere un comunicato ufficiale nel quale è stata esposta la dura decisione: Salvo Veneziano è ufficialmente squalificato dal gioco. Nel messaggio la produzione ha spiegato che essere un concorrente implica delle responsabilità, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa. In virtù di questo principio, dunque, non è assolutamente tollerabile un comportamento del genere.

Le dichiarazioni del concorrente sono state criticate anche a Mattino Cinque ieri: Federica Panicucci non ci ha pensato due volte a bacchettare il pizzaiolo con un giudizio durissimo. La conduttrice ha detto che simili affermazioni le fanno orrore e sono intollerabili.