Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, in seguito ad alcune affermazioni ed espressioni usate dal concorrente siciliano, contrarie allo spirito del programma televisivo. La notizia è giunta dal sito ufficiale del programma e il pizzaiolo ha dovuto immediatamente abbandonare la casa. Il televoto di questa settimana è stato annullato.

Provvedimento del Gf Vip 2020: Salvo espulso dal gioco per le sue frasi contrarie al regolamento

Il Grande Fratello Vip ha già un eliminato: Salvo Veneziano.

L'ex gieffino, concorrente dell'edizione Vip 2020, ha dovuto abbandonare la casa immediatamente, subito dopo aver letto il comunicato del Grande Fratello che lo ha espulso dal gioco. La produzione ha dichiarato, attraverso la pagina ufficiale del programma, che Salvo Veneziano è stato allontanato dal reality a causa del suo comportamento, ritenuto contrario allo spirito del gioco. Il siciliano, infatti, aveva espresso dei giudizi molto pesanti sulle concorrenti Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, violando così il regolamento che difende il rispetto nei confronti degli altri inquilini e del pubblico.

La drastica decisione del Grande Fratello non sorprende i telespettatori che già nelle ore precedenti avevano sollevato una polemica, in seguito alle affermazioni del pizzaiolo siciliano. "Si meritava due schiaffi" e "Quella è da scannare" sono solo alcune delle espressioni usate da Salvo Veneziano in riferimento alla giovane influencer. Parole pesanti che non hanno lasciato possibilità al concorrente che proprio in questa settimana era in nomination con Patrick Ray Pugliese. In riferimento a Paola Di Benedetto, quando Pasquale Laricchia ha tentato di placare i toni dicendo a Salvo che potrebbe essere sua figlia, il siciliano ha risposto "Le stacco la pelle".

Comunicato dalla redazione del reality: televoto annullato, fuori Salvo e Patrick ancora in gioco

Il televoto di questa settimana è stato annullato e i voti arrivati fino ad oggi saranno rimborsati.

A difesa di Salvo Veneziano è intervenuta una ex concorrente del Grande Fratello, Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione. Secondo la bresciana, il suo ex coinquilino si sarebbe espresso senza cattiveria, ma solo con il suo solito modo colorito di spiegare i propri pensieri. La produzione del Grande Fratello, evidentemente la pensa diversamente ed ha subito preso provvedimenti, richiesti a gran voce anche dai numerosi telespettatori indignati dai discorsi del siciliano. Anche Cristiano Malgioglio, ex concorrente ed opinionista del Reality Show, ha voluto esprimere il suo dissenso, definendo le parole di Salvo Veneziano come orribili e disgustose.