Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera bavarese "Tempesta d'amore", meglio nota in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia, su Rete 4, dal 12 al 18 gennaio. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai loschi piani di Annabelle per allontanare Denise e Christoph, alla crisi matrimoniale di Eva e Robert, ai tentativi di Jessica di vedere sua figlia e al sogno di Luna di diventare un'organizzatrice di eventi.

Joshua chiederà un prestito per aiutare Denise

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Fabien chiederà aiuto a Michael nel corso del suo programma radiofonico, senza però ricevere le giuste attenzioni da suo padre. Quest'ultimo, infatti, non si renderà conto della gravità delle condizioni di salute del figlio e finirà per non soccorrerlo a dovere. Eva si lascerà prendere dallo sconforto quando riceverà un invito a partecipare alla presentazione del libro a cui aveva lavorato insieme al marito, anch'egli invitato all'evento.

Dopo aver subito il furto di un dipinto nel suo atelier, Denise scoprirà che l'assicurazione non le pagherà i danni per mancanze di prove valide che testimonino la presenza di uno scasso. Saputo ciò, Joshua cercherà di ottenere un prestito in banca per aiutare la sua amata, non riuscendo però ad ottenerlo.

Eva e Robert si riavvicinano

Eva e Robert elaboreranno insieme alcune idee da proporre in occasione della presentazione del libro, finendo per riavvicinarsi. Elmar offrirà a Denise i soldi che le servono salvo poi farsi prendere dal panico per il ritorno al Furstenhof di Christoph. Jessica cercherà in tutti i modi di trascorrere più tempo possibile insieme a Luna, approfittando anche della buona fede di Romy.

Bela deciderà di candidarsi per un posto di lavoro in uno degli alberghi di Christoph a Bangkok.

Annabelle continuerà ad usare Elmar per far allontanare sempre di più Denise da suo padre, senza che la sorella se ne renda conto. Sentendo la mancanza di Luna, Jessica elaborerà un piano insensato per stare più vicina a sua figlia. Dopo aver trascorso una bellissima serata insieme alla presentazione del libro, Eva e Robert si riavvicineranno per poi allontanarsi nuovamente. Christoph non permetterà a Lucy di diventare una delle organizzatrici di eventi del Furstenhof. Denise mediterà di rubare un documento scottante dalla cassaforte di Christoph per salvare Elmar. Nel frattempo, Jessica porterà avanti il suo bizzarro piano di rapire Luna, facendo credere a Paul di aver accettato di non poter vedere la figlia ogni volta che vuole. Valentina deciderà di organizzare una bellissima sorpresa ad Eva e Robert per farli riavvicinare di nuovo.