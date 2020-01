Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", nota in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 gennaio, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30. Le vicende di questa settimana si concentreranno soprattutto sui problemi matrimoniali di Eva e Robert, sul triangolo formato da Paul, Romy e Bela e sull'arrivo al Furstenhof del presunto padre biologico di Denise.

Eva e Robert si riavvicinano

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Eva e Robert si riavvicineranno, nonostante la donna continui a nutrire dei dubbi sui sentimenti che il marito prova ancora nei suoi confronti. Per scoprire se Denise e Joshua stanno insieme, Annabelle inserirà delle cimici nell'appartamento della sorella. Nel frattempo, Natascha intensificherà le sue lezioni di recitazione a Valentina, mentre Michael si appassionerà sempre di più al suo nuovo impiego nella stazione radiofonica.

Robert andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che Christoph ha inviato ad Eva un pacco dalla Thailandia. Approderà al Furstenhof Elmar Lubowitsch, un misterioso compratore interessato ai dipinti di Denise. A lungo andare, però, si scoprirà che l'uomo non è minimamente interessato alle opere della giovane mentre è convinto di essere il suo padre naturale.

Robert esce con Lucy

Dopo aver capito che Eva e Christoph continuano a sentirsi, Robert deciderà di vendicarsi della sua consorte recandosi ad un appuntamento con Lucy. Valentina deciderà di farla pagare a Lucy quando scoprirà che suo padre ha accettato di uscire con lei. Nel frattempo, Paul rientrerà da Berlino senza sapere che Romy è in preda ai sensi di colpa per non avergli ancora rivelato di aver baciato Bela. Joshua invoglierà Denise a scoprire qualcosa di più su Elmar, mentre Annabelle le consiglierà di stare attenta e di considerare l'idea che l'uomo possa essere un impostore.

Paul viene a sapere che Romy e Bela si sono baciati

Robert accuserà Eva di aver scritto delle parole infamanti sull'armadietto di Lucy, senza sapere che invece è stata sua figlia Valentina. Denise trascorrerà diverso tempo con Elmar, convincendosi, alla fine, che l'uomo possa essere suo padre. Poco dopo, però, il furto di uno dei suoi dipinti dall'atelier le farà cambiare drasticamente idea. Paul si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che Bela e Romy si sono baciati. Il giovane, infatti, si recherà dal suo rivale e l'affronterà intimandogli di stare lontano dalla sua fidanzata. Sarà a quel punto che Bela rivelerà a Paul di aver baciato Romy soltanto perché quest'ultima era stata drogata da Jessica con il liquore dell'amore. I Sonnbichler permetteranno a Henry di organizzare una festa di paese nella loro birreria.