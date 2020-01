La storia d'amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni prosegue a gonfie vele. L'ex tronista di Uomini e donne nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha svelato i progetti che ha in serbo per il futuro insieme all'attuale compagna.

Ricordiamo che Andrea e Natalia si sono conosciuti proprio negli studi del dating-show di Canale 5. Nonostante il loro percorso non sia stato privo di ostacoli, il 25enne pugliese ha sempre avuto le idee piuttosto chiare sul fatto che la sua scelta finale sarebbe stata proprio la corteggiatrice lombarda.

Una volta terminata l'esperienza televisiva, la coppia ha deciso di andare a convivere a Milano.

Andrea Zelletta sogna di diventare papà

Andrea Zelletta ha parlato a Di Più Tv del suo futuro con la Paragoni: "Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino". Inoltre ha aggiunto che entrambi non sono spaventati dalla giovane età (25 anni lui, 22 lei) giacché anche le rispettive mamme hanno messo al mondo tutti e due quando erano piuttosto giovani.

Ovviamente, se da un lato i due ex protagonisti di Uomini e Donne sognano di metter su famiglia, dall'altro per adesso si stanno concentrando sulle proprie carriere professionali.

Zelletta continua a lavorare come modello e da qualche settimana ha iniziato a prendere delle lezioni da deejay. La Paragoni, invece, è impegnata come influencer, estetista e modella.

Nelle battute conclusive della sua intervista, il modello tarantino ha dichiarato che non teme di correre troppo nella sua relazione con Natalia: "Non abbiamo paura di bruciare le tappe perché crediamo molto nel nostro amore nato davanti alle telecamere". Infine, in merito all'eventuale matrimonio, ha svelato che vorrebbe invitare Maria De Filippi, poiché lui e l'attuale fidanzata si sono conosciuti e innamorati proprio grazie alla conduttrice.

Natalia ha ricevuto l'anello di fidanzamento

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in occasione del suo compleanno ha ricevuto un regalo speciale da parte del fidanzato.

Nel corso dei festeggiamenti tenutisi in un locale di Milano, Andrea Zelletta ha annunciato di fronte a tutti gli invitati di aver preparato una sorpresa per la sua amata.

Pochi istanti dopo il giovane ha porto alla compagna uno scatolino contenente un anello, affermando: "Siccome sappiamo tutti che Natalia è la mia fidanzata, però vorrei ufficializzarlo".

Questo bellissimo momento è stato apprezzato e applaudito dagli invitati alla festa, tra i quali vi erano tanti ex volti noti di U&D. La festeggiata fin da subito è apparsa molto emozionata e non ha perso tempo nell'indossare il gioiello e dare un bacio romantico al partner.

Anche se finora Andrea Zelletta non ha fatto alcuna proposta di matrimonio ufficiale a Natalia Paragoni, il suo è stato comunque un gesto importante per ribadire ulteriormente l'amore che prova per la fidanzata.