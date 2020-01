Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana "Il Paradiso delle signore", giunta ormai alla sua quarta stagione. Le trame fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 gennaio, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15:40. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sulle condizioni di salute di Federico, sull'aborto di Marta e sulla faida fra i Guarneri e la Brancia.

Adelaide vuole vendicarsi di Umberto

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" raccontano che Luciano ci rimarrà molto male quando verrà a sapere che Silvia ha raccontato a Roberta che Federico rischia di rimanere paralizzato a vita.

Marta perderà il bambino che sta aspettando, dopo aver salvato Carletto dall'essere investito da un auto. La donna non accetterà subito la perdita e rimarrà sotto choc per un po'. Nel frattempo Vittorio cercherà in tutti i modi di consolare la moglie con l'aiuto del cognato Riccardo e delle Veneri del Paradiso.

Dopo aver scoperto che Umberto le ha mentito a proposito della sua relazione con Flavia, Adelaide ideerà un piano per vendicarsi del cognato e non permettergli di ottenere la Brancia. Nel frattempo Marta deciderà di superare la perdita del suo bambino, ritornando a lavorare ai grandi magazzini.

Le rivelazioni di Adelaide

Per vendicarsi degli inganni di Umberto, Flavia racconterà ad Achille Ravasi della relazione segreta del Guarneri con Adelaide. A quel punto l'uomo, da sempre innamorato della contessa, si infurierà così tanto da non voler accettare passivamente la situazione. Umberto cercherà in tutti i modi di riappacificarsi sia con Flavia che con Adelaide, non riuscendoci, però, con nessuna delle due. Poco dopo la contessa si recherà da Marta e Riccardo e gli racconterà i loschi piani del padre per impossessarsi del patrimonio della Brancia, lasciandoli di stucco.

A casa Cattaneo Silvia e Luciano decideranno di rivolgersi a un famoso luminare della medicina per sottoporgli il delicato caso di Federico e della sua paralisi alle gambe. Ludovica accuserà Adelaide di essere l'artefice del caos che sta succedendo fra la Brancia e i Guarneri.

Clelia si recherà da Luciano e gli chiederà come mai non le ha voluto rivelare le vere condizioni di salute di Federico. Al Circolo Flavia, su consiglio di Achille Ravasi, umilierà pubblicamente Umberto davanti a tutti i suoi amici e conoscenti compreso Riccardo, che non farà nulla per salvare suo padre. Il dottor Faraone visiterà Federico e gli dirà che esiste una sola speranza di evitargli la paralisi. Agnese si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Rocco e Salvatore hanno condotto di nascosto delle indagini per scoprire dove sia finito Giuseppe.